وفاة حسام بـ«خطأ طبي» بعد غيبوبة 11 يوما.. وأهله: «عايزين حقه»

قبل أيام قليلة كان حسام ثابت يمارس حياته بشكل طبيعي، يذهب لعمله ويقابل أصدقاءه ويرعي أطفاله ووالديه، ولم يكن يعلم أن شكواه من ألم بسيط في الكتف ستتحول إلى معاناة داخل غرفة العناية المركزة لمدة 11 يوما، بعدما تدهورت حالته الصحية، وخضع لجراحة في الكتف، وبسبب خطأ طبي فارق الحياة.

وخيم الحزن علي أهالي قرية إفوة التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، بعد وفاة حسام أثناء إجراؤه عملية في مستشفي البرج التخصصي، وأطلق شباب القرية وأصدقاء حسام حملة على مواقع التواصل الاجتماعي «حق حسام لازم يرجع»، للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن تدهور حالته الصحية ووفاته بعد قضاء 11 يوما في غيبوبة تامة داخل غرفة العناية المركزة.

بصوت حزين ودعوات إلى الله يطلب الصبر وتحمل الفاجعة التي ألمت به، يتحدث ثابت علي والد حسام الشاب الثلاثيني، قائلا «حسام ابني الكبير، وبعتبره عكازي اللي بسند عليه، أب ولديه ثلاثة أطفال، بيشتغل من صغره ويرعاني أنا ووالدته وأخواته، حسام كان بيعاني من ألم بسيط في الكتف، وعمل جلسات علاج طبيعي لفترة، بعدها الدكتور «و.س» اقترح على ابني يعمل عملية وتر في الكتف، وقاله إنها بسيطة ومفيش أي خطورة منها، حسام راح يعمل العملية من غير ما يطلب الدكتور تحاليل أو فحوصات أو أشعة قبل العملية».

والد حسام: ابني قضي 11 يوما في غيبوبه حتى وفاته نتيجة خطأ طبي

يتابع الأب حديثه «دخل ابني غرفة العمليات وبعد خروجه توقف القلب، فعاد للعمليات مرة أخرى لمحاولة إنعاش عضلة القلب من خلال الجراح وطبيب التخدير الدكتور «و.ا»، خرج بعدها حسام لغرفة العناية المركزة في حالة غيبوية تامة، وتدهورت نسبة الوعي لديه، كما أخبرنا طبيب الرعاية أنه استلم ابني شبه ميت، قضى بعدها حسام ١١ يوما دون اهتمام من الطبيب المسؤول عن الجراحة أو طبيب التخدير، وكان دائم التهرب من متابعة الحالة، ولم يخبرنا أحد عن سبب تدهور حالته ودخوله في غيبوبة أدت لضمور خلايا المخ وتدهور نسبة الوعي لديه، حتى وافته المنية».

وطالبت أسرة «حسام ثابت» بسرعة محاسبة المسئولين عن موت ابنهم نتيجة خطأ طبي حدث داخل غرفة العمليات من طبيب الجراحة وطبيب التخدير، بعدما قامت الأسرة بعمل محضر بمركز شرطة الواسطي، وفي انتظار نتيجة التحقيق، مطالبين بالقصاص ومعاقبة المتهم، حيث إنها ليست المرة الأولى التي تحدث حالات وفاة نتيجة خطأ طبي بنفس المستشفى، فحسام ثالث حالة وفاة من نفس القرية، غير الضحايا من قرى أخرى نتيجة الإهمال الطبي بمستشفى البرج التخصصي بمركز الواسطي.