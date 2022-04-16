إصابة 7 أشخاص بينهم طفلة في تصادم ملاكي وميكروباص بمطروح

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص، على الطريق الساحلي الدولي «مطروح - الإسكندرية»، بمنطقة سيدي عبدالرحمن أمام منتجع قرية «مراسي» السياحية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

حالات وأسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي الحادث، وهم «ياسر محمد عبدالله»، 35 سنة، من الإسكندرية، مصاباً بكسر في الساعد الأيمن، و«شيماء السيد زين»، 12 سنة، من البحيرة، مصابة بكدمة في الظهر، و«السيد السيد زين»، 18 سنة، من البحيرة، و«رضا صلاح مختار»، 40 سنة، من البحيرة، مصاباً بكدمات متفرقة في الجسم، و«منال السيد زين»، 21 سنة، من البحيرة، مصابة بكدمات متفرقة في الجسم، و«شيماء محمد أشرف»، 25 سنة، من البحيرة، مصابة بكدمة متفرقة في الجسم، و«ياسر فرغلي عبدالحافظ»، 45 سنة، من البحيرة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح في القدم اليمنى.

استكمال فحوصات المصابين

ويكثف الفريق الطبى بمستشفى العلمين بمحافظة مطروح جهوده باستكمال الفحوصات الطبية للمصابين في الحادث، بإشراف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، وإجراء الأشعة والتحاليل، لحين التماثل للشفاء.

وانتقل ضباط المباحث وشرطة تأمين الطريق الدولي «الإسكندرية - مطروح»، وتجري الأجهزة المختصة المعاينات اللازمة وفحص الحادث للكشف عن أسباب وقوعه والتعرف على ملابسات الحادث.