«حسن» الرجل الزاحف تغلب على ظروفه الصعبة بشجاعة: الإعاقة مش حاجة تكسف

صعوبات كثيرة يواجهها الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم، سواء بسبب حوادث مميتة أو إصابات مدمّرة، وربما تكمن الصعوبة فى كونهم لا يتمكنون من الحياة بشكل طبيعى، ولكن فى بعض الأحيان يظهر أشخاص فى صورة أبطال، يقرّرون مواجهة الإعاقة والتغلب عليها.

حسن صبحى، من محافظة الجيزة، تمكن بشجاعته من التغلب على كل ظروفه الصعبة، وصار بين الناس معروفاً بالرجل الزاحف كى يحصل على قوت يومه هو وأطفاله من خلال محل صغير أسفل منزله، هو مصدر الدخل البسيط للأسرة بالكامل، ولولا شجاعة هذا الأب ما كانت الأسرة لتعيش حياة مستقرة: «الإعاقة مش حاجة أتكسف منها، بالعكس ربنا معايا خطوة بخطوة، كفاية عليا أشوف عيالى مبسوطين، ودى حاجة بتخلينى فى منتهى السعادة، وأنا باعتبر نفسى باجاهد فعلاً، علشان القعدة مش للى زينا، إحنا على باب الله».

«مصطفى»: عايز أربى العيلين بالحلال

وقصة أخرى بطلها مصطفى عبدالواحد، الذى فقد قدمه منذ ١٠ أعوام بعدما سقط عليه لوح زجاجى من الطابق السادس، وبسبب خطأ طبى تحولت حياته إلى جحيم بعدما قرر الأطباء، وبالإجماع بتر القدم حتى أعلى الركبة، لتبدأ المعاناة التى تغلب عليها الخمسينى من خلال محل لبيع الأدوات المنزلية. وواصل: «كان يوم صعب، شغال فى أمان الله وفجأة لاقيت اللى وقع على رجلى فصلها عن بعضها، خدونى المستشفى، لكن للأسف ماكانش ليا نصيب أمشى عليها تانى، ومن وقتها وأنا شغال زى ما أنا كده، بس مستحيل أمد إيدى لحد مهما حصل، علشان أنا عندى كرامة وعارف كويس إن الشغل عمره ما كان عيب، وكمان أنا عايز أربى العيلين بالحلال، مش بمد الإيد».

«محمد».. ميكانيكى حوّل ماسورة صرف صحى إلى أطراف صناعية: علشان أستر بناتى

أما محمد موسى، ٥٧ سنة، من محافظة القاهرة، فقد ابتكر لنفسه أطرافاً صناعية كى يتمكن من الوقوف مرة أخرى ويمارس مهنته التى كاد أن يُحرم منها بعدما تعرّض لبتر فى قدمه اليمنى، ناتج عن حادث سير، أفقده القدرة على الوقوف مرة أخرى ليجد نفسه أمام خيارين؛ الأول أن يمكث فى بيته حتى تصعد الروح إلى خالقها، حسب وصفه، أو أن يبتكر لنفسه أداة تساعده على الحركة بشكل طبيعى، وهنا جاءت إليه فكرة يصعب على الكثيرين التفكير بها، وقال: «مفيش فلوس والحالة مش حلوة معايا، وكنت عايز أقف على رجليا علشان أستّر بناتى، علشان كده جِبت ماسورة صرف صحى قديمة كانت عندى، وربطتها بطريقة معينة وعملت منها طرف صناعى علشان أقدر أقف وأشتغل تانى ولا أقول لحد إدينى».

مرارة الوقوف عاجزاً أمام من يحب جعلت «محمد» يقاوم ما به من ألم، ولا يريد أن تشعر بناته بما هو فيه من معاناة مستمرة منذ أن فقد ساقه. وأضاف: «ماقدرش أقعد فى البيت من غير شغل وأبص فى عين بنت من بناتى كده، وأحس إنى عاجز، أنا أموت أحسن ولا إنى أحس بكده، علشان كده قررت أنزل أعافر مع الدنيا وأشتغل فى الورشة من تانى وأصلح للناس حاجتهم».