تعرف على أماكن الإفطار فى بورسعيد.. منها الشاطئ وسوق السمك

تتنوع أماكن الإفطار في بورسعيد خلال شهر رمضان، بعد أن شهدت المحافظة تطويرًا سياحيًا في مختلف الأحياء، الأمر الذي جعلها قبلة للزائرين من داخل المحافظة وخارجها.

وتستقبل محافظة بورسعيد رحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات خاصة في شهر رمضان ويزداد الإقبال على أماكن الإفطار في بورسعيد، الأمر الذي جعل المحافظة تهتم بتطوير الأماكن السياحية وتعمل على إنشاء أكثر من مول تجاري وخدمي وكافتريات في الشوارع السياحية بالمحافظة.

أماكن الإفطار في بورسعيد منها سوق السمك الجديد

سوق السمك الجديد، أحد أماكن الإفطار في بورسعيد وهو نقلة حضارية ومكان مميز لتناول الأسماك الطازجة حيث يضم أكثر من 200 محل ومطعم يستطيع الزائر اختيار كل ما يطلبه من الأسماك، ويشتري الأسماك الطازجة بيديه على أن يتم طهيها أمامه، ويختار معها المقبلات وأنواع الأرز المطهية ويجلس في أماكن مخصصة في السوق لتناول طعام الإفطار بأسعار مناسبة لمختلف الطبقات.

الخيم الرمضانية على الشاطىء؛ من أماكن الإفطار في بورسعيد، وتتميز بالأجواء الرائعة لشهر رمضان متمثلة في الزينة والفوانيس و«القعدة العربي» والألعاب والشخصيات الكرتونية، وسط إقبال من الزائرين عليها للإستمتاع بهذه الأجواء.

شاطىء بورسعيد أقدم أماكن الإفطار في بورسعيد

الكافتريات والشماسي المطلة على شاطىء بورسعيد وبورفؤاد، أحد أهم وأقدم أماكن الإفطار في بورسعيد قبل تطوير الشاطىء وبعده، إذ يعتاد أهالي بورسعيد على تناول الإفطار على شاطىء بورسعيد مباشرة في ظل ظروف الطقس المعتدل، ولكن في حالة شدة البرودة يكون طعام الإفطار داخل الكافتريات الخشبية، مستمتعين بالبحر عبر الحوائط الزجاجية ومشاهدة شاشات العرض، وتعتبر هذه الأماكن هي الأرخص إذ يتكلف تأجير الكرسي على الشاطىء 5 جنيهات، بينما داخل الكافتيريا 10 جنيهات ودخول الشاطىء مجانًا بخلاف المحافظات الأخرى.

ويمكن اختيار الكافتريات والمطاعم المطلة على شارع طرح البحر، باعتبارها من أقدم أماكن الإفطار في بورسعيد، وهي منتشرة بطول الشارع وتتميز بتنوع الخدمات والأسعار فيها.

ستايل سكوير إضافة سياحية لأماكن الإفطار في بورسعيد

مجمع ستايل سكوير، من الأماكن التي وضعت بورسعيد على الخريطة السياحية، وهو صورة مقربة من «سوهو إسكوير» بشرم الشيخ، وينقسم إلى قسمين الأول به مطاعم وكافتيريات وخدمات ترفيهية وصالات جيم وحمام سباحة يطل على كورنيش بورسعيد المطل على الشاطىء.

والقسم الثاني «ستايل سكوير بيتش»، الذي يطل مباشرة على البحر ويتميز بموقع جغرافي متميز وبه ألعاب وكافتريات وخدمات ترفيهية وألعاب رياضية وحمام سباحة وشماسي على البحر.

كما يوجد «مول هوليوود»، الذي يضم عدد من المطاعم وأماكن الإفطار في بورسعيد وهو طفرة نوعية في التنمية السياحية ببورسعيد، وتضم المرحلة الأولى أرض ملاهي وقاعات أفراح ومول تجاري كبير، والمرحلة الثانية مطاعم شهيرة خاصة للأسماك وكافتيريات مناطق ترفيهية ورياضية وألعاب للأطفال.

تناول الوجبات السريعة في «ديليسبس باي»

الجراج أو «ديليسبس باي» بحي الشرق التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، يعتبر أحد أماكن الإفطار في بورسعيد التي تم تطويرها وتضم طابقين من مطاعم الوجبات السريعة وتطل على شارع طرح البحر.

شارع 3/7 أو شارع مصر بحي المناخ، من أماكن الإفطار في بورسعيد، ويضم 16 كشكًا صغيرًا و12 عربة صغيرة و5 عربات كبيرة بالإضافة إلى 5 مظلات كبيرة وأماكن لألعاب الأطفال، ويطل على حديقة المنتزه وعلى شاطىء بورسعيد، ويقدم خدمات ترفيهية وأطعمة بأسعار متوسطة ويوجد بالشارع طريق مخصص للمشاة مصمم على أحدث طراز معماري.