 ضبط 1169 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1169 قضية تموينية متنوعة، بينها 6 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت 25,800 طن دقيق، زيت طعام، سكر، مسلى، مكرونة، أرز، أعلاف، 3 أطنان أسمنت، 272 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت 11,600 طن دقيق، زيت طعام، سكر، مكرونة، أرز، أعلاف، 1156 عبوة، و16 أسطوانة بوتاجاز.

مخالفات المخابز

وأسفرت الحملات عن ضبط 358 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 18 قضية دقيق تجميع، تصرف، 62 إنتاج خبز ناقص الوزن، 73 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 25 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 7 قضايا توقف عن الإنتاج، 12 قضية بيع خبز بأزيد من السعر، 161 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 4,435 طن دقيق مدعم تصرف، 5,151 طن دقيق مدعم تجميع،1600 رغيف، 94 بطاقة تموينية ذكية، وكذا 21 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 2,940 طن سكر تمويني مدعم، 868 عبوة زيت تمويني مدعم، 4440 لتر سولار.

وبلغ إجمالي المضبوطات 775,47 طن، 4440 لتر سولار، 16 أسطوانة بوتاجاز، 2024عبوة، 94 بطاقة تموينية ذكية، 1600 رغيف بلدي.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 3292 قضية متنوعة، حيث وجّهتت الإدارة بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط 3292 قضية متنوعة.

وكذلك أسفرت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 14088 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 259 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب، وفي مجال الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 150 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص، وضبط 1474 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.

ضبط 6001 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 6001 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ5985 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 16 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 488 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، ضبط 133 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 622 شيشة.

مواصلة فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %

وعلى جانب آخر، تواصلت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد والتي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، وعدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936 .