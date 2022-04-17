أسعار ومواصفات أرخص سيارة شبابية في السوق المصرية.. «الحق اشتري»

يبحث العديد من الشباب بالجنسين عن سيارة اقتصادية شبابية لا يتجاوز سعرها 120 ألف جنيه، وتعد السيارة زوتي 100z أرخص سيارة في سوق السيارات وذلك وفقًا لتصريحات عبد الله على عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، مؤكدًا أن قوة المحرك الخاص بها 1000 cc، إذ تنافس السيارة سوزوكي ماروتي التي تعمل بمحرك 800 cc.

أسعار ومواصفات السيارات اليوم

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار ومواصفات السيارة زوتي z100 موديل 2020، والتي جاءت كالتالي:

أسعار السيارة زوتي 2020

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: مانوال.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارة 120 ألف جنيه.

قوة المحرك: 1000c.

تعتبر السيارة زوتي z100 من أرخص السيارات الجديدة في السوق، إذ سجل سعرها 120 ألف جنيه، كما أعلنته بعض الموزعين.

ومن مواصفات السيارة زوتي 100 أنها تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك الشبابية المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ليعطى قوة 75 حصان، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ومن المعروف أنه يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، الطول3559 مم، والعرض1620 مم الارتفاع 1476 مم

مواصفات السيارة زوتي 100

كما تضم السيارة زوتي مواصفات ووسائل الأمان، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام توزيع إلكترونى Esp.

وتحتوي السيارة زوتي 100 على جنوط إطارات 23 بوصة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائى أمامى، وخلفى، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وخاصية التحكم فى المرايات الجانبية كهربائيًّا، وحساسات ركن خلفية.

يذكر أن أسعار السيارات شهدت ارتفاعًا في أسعارها بنسبة 15% في الدول المنتجة للسيارات، بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا.