الري: إزالة 55 ألف حالة تعد على أراض زراعية في 6 شهور

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري إنه خلال الـ6 أشهر الماضية قامت الوزارة بإزالة 55 ألف حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 8 ملايين متر مربع، حيث تصل حالات الإزالة في بعض الأيام لـ900 حالة إزالة و1000 حالة إزالة، مشيرًا إلى أن أجهزة الوزارة تقوم بمجهود كبير لتنفيذ هذه الحملات الضخمة من الإزالات بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية بكل محافظة ومع الأجهزة المحلية بالمحافظات التي يتم فيها أعمال الإزالة، حيث يتم استخدام معدات الوزارة وفي بعض الأحيان يتم إضافة معدات الوحدات المحلية بجانب معدات الوزارة لتنفيذ الإزالات.

الأهالي يقومون بإزالة التعديات بأنفسهم في بعض الأحيان

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه في بعض الأحيان يقوم الأهالي بإزالة التعديات بأنفسهم بعد وصول الإنذارات لهم من أجهزة الري بالمحافظة التابعين لها، حيث يقومون بعملية الإزالة بأنفسهم، شارحا أنه يجري التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعة طول اليوم، حيث يتم إزالة بعض المخالفات ليلًا، وهناك إزالات فورية حيث يتم إزالة المخالفة فور رصدها.

إزالة التعديات لمصلحة المواطن

وتابع المتحدث باسم وزارة الري أن ما يجري من إزالة التعديات يجري لمصلحة المواطن: «مينفعش شخص علشان يحقق مكسب ذاتي ليه هو بس يتعدى على أرض أو نهر النيل أو على ترعة أو مصرف، هو بيكسب بس بيسبب ضرر لغيره وبيأذي غيره، الردم في نهر النيل اللي هو المجرى الرئيسي اللي بيوصل المية لعشرات الملايين».