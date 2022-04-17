الري: نرصد التعديات على المجاري المائية ميدانيا وبالأقمار الصناعية

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري إنه غير منطقي وغير مقبول التهاون في التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية، ولذلك تتعامل الدولة بمنتهى الحسم والحزم، موضحا أن التعديات على الترع والمصارف غير مقبول، فهذه الترع تقوم بتوصيل المياه لمساحات كبيرة من الأراضي فهذا يعيق أعمال ومنافع هذه الترعة، فهذا يعد تعدي على المجرى المائي للترعة، الأمر الذي يؤذي آلاف من المزارعين، والتعدي على المصارف هو أمر في منتهى الخطورة لأنه إذا حدث انسداد لأحد المصارف المياه ستتجمع بهذا المصرف وتعلو وتدخل البيوت وتغرق الأراضي الزراعية، وهذا يؤذي آلاف من البشر، ولذلك هو أمر غير مقبول.

رصد المخالفات والتعديات على النيل والترع والأراضي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه يتم رصد المخالفات والتعديات على نهر النيل والترع والمصارف والأراضي من خلال الرصد الميداني على الأرض ومن خلال الرصد من خلال الأقمار الصناعية، حيث توجد إدارات تابعة للوزارة في كل المحافظات سواء محافظات الوادي والدلتا أو حتى المحافظات الصحراوية، فوزارة الري متواجدة بكل محافظات الجمهورية حتى في مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وسيناء، فهناك إدارات تخص الري وإدارات للمياه الجوفية، فعمليات المتابعة من قبل الوزارة على الأرض مستمرة وفي كل مكان.

رصد بعض التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية

وتابع المتحدث باسم وزارة الري أنه أيضا يتم رصد بعض التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية ويتم تحديدها ومقارنة الخرائط الجديدة للأقمار الصناعية ومقارنتها بالخرائط القديمة التي توضح التعديات بالردم على نهر النيل أو المجاري المائية عموما.