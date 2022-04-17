تحرير محاضر نقص وزن لمخابز بلدية وحملة مكبرة على أسواق ملوي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق

نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق ومحلات السلع الغذائية بأنواعها بقرية قلندول، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز بلدية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار وإنتاج خبز ناقص الوزن وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت المنيا افتتحت 10 معارض أهلا رمضان لطرح مواد غذائية بأسعار مخفضة في جميع مراكز المحافظة كما تم افتتاح منافذ لبيع اللحوم الحمراء بمبلغ 110 جنيهات للكيلو الواحد.

إزالة التعديات والبناء العشوائي والمخالف

على جانب آخر، واصلت الوحدات المحلية، جهودها في التصدي لكافة حالات البناء المخالف والعشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، والذي شدد على تكثيف حملات الإزالة وضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء العشوائي والمخالف وبدون ترخيص.

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص أعمال مخالفة بتحويل شقة سكنية إلى نشاط تجاري بدون ترخيص، حيث تم إزالة المخالفات ومصادرة المضبوطات وإعادة رد الشيء إلى أصله مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.