جبالي: تلافينا شبهة عدم الدستورية في قانون «المركز القومي لإدارة المجال الجوي»

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي يعد من القوانين الفنية الدقيقة ويتعلق بمرفق هام وحيوى في الدولة وهو الطيران مما يجعل له أهمية خاصة على المستويين الداخلى والدولى.

جبالي: تدقيق النصوص دستوريا وتشريعيا

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النوب :أن ما استلزم تدقيق ومراجعة للنصوص من الناحيتين الدستورية والصياغة التشريعية، الأمر الذى أجد معه لزامًا عليَ أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة المختصة على التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون لتلافى شبهات عدم الدستورية والتداخل في الاختصاصات بين عمل المركز القومى لإدارة المجال الجوى وغيره من الجهات وكذا ضبط الصياغة التشريعية وذلك كُلهِ بالتنسيق مع الحكومة.

رئيس النواب: نسعى للوصول بمشروعات القوانين إلى أفضل صيغة

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة إلى الوزراء بالتعاون مع اللجان المختصة بمجلس النواب لتلافى أي ملاحظات بعدم الدستورية والوصول بمشروعات القوانين إلى أفضل الصياغات التشريعية، بشكل يحقق التعاون المشترك بين المجلس والحكومة بما يحقق صالح الدولة المصرية.