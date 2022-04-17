بيت العائلة بألمانيا: احتفالات وإفطار رمضان بنكهة مصرية ولمة العيلة «صور»

بوجبات مصرية أصيلة، وفوانيس رمضان، ومفروشات الخيامية، تجتمع الجاليات العربية على مائدة إفطار واحدة داخل بيت العائلة المصرية بألمانيا، وذلك للشعور بأجواء رمضان ولمة العيلة التي اعتادوا عليها خلال تواجدهم في وطنهم الأم مصر، برفقة ذويهم.

تنظيم إفطار جماعي كل أسبوع

وكشف علاء ثابت، مدير بيت العائلة المصرية في ألمانيا، عن أن البيت اعتاد على تنظيم إفطار جماعي كل أسبوع، منذ بداية شهر رمضان الكريم، ويتم إحضار الوجبات المصرية المعروفة، والمشهور تناولها خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى حلويات شهر رمضان، ومشروباته الشهيرة؛ للشعور بأجواء شهر رمضان الكريم.

الإفطار الجماعي أبرز عادات بيت العائلة المصرية في ألمانيا

وأشار ثابت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن تنظيم الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان الكريم من عادات بيت العائلة المصرية في ألمانيا كل عام، ولكن لظروف جائحة كورونا، انقطع تنظيم الإفطار الجماعي خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن الإفطار الجماعي، يضم عددًا كبيرًا من الجاليات العربية والمصريين الموجودين بألمانيا، بجانب حضور القنصل المصري، وهو ما يضفي الشعور بالألفة والمحبة، وتبادل الثقافات المختلفة.

كما أشار مدير بيت العائلة المصرية بألمانيا، إلى أن الإفطار الجماعى الذي يتم تنظيمه داخل بيت العائلة، يضم عددا كبيرا من الأطفال والشباب من الجيل الثاني، وعدد من الأقباط؛ للمشاركة في هذه الأجواء.

الكشري على مائدة إفطار رمضان

وأضاف أن حفل الإفطار شمل أكلات مصرية مثل الكشري والرقاق وحلويات شرقية كنافة وقطايف، بالإضافة إلى سماع بعض التواشيح الدينية، وكانت مظاهر احتفال رمضانية على الطراز المصري.

وأكد أن بيت العائلة المصرية في ألمانيا، يحرص كل عام خلال شهر رمضان الكريم، على توزيع شنط وكراتين رمضان على جميع المصريين الموجودين بالبلاد.