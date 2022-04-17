وزيرة الهجرة تؤكد ضرورة تعريف الأجيال الناشئة ببطولات شهداء الجيش والشرطة

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في حفل إفطار «يوم الوفاء» للدفعة 92 حربية، وتكريم أسر الشهداء والأبطال من قواتنا المسلحة.

وشهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رموز الرياضة والإعلام.

تضحيات من أجل بقاء الدولة المصرية

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بمشاركة أسر الشهداء والأبطال حفل إفطار «يوم الوفاء» للدفعة 92 حربية، الذي تخرّج منها الشهيد أحمد منسي وكثير من الشهداء والأبطال والمقاتلين، التي كانت تضحياتهم سببا في بقاء الدولة المصرية، ونستمد من هذا الاحتفال السنوي القوة للاستمرار في بذل الجهد والعمل في سبيل تقدم وطننا الغالي.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تعريف الأجيال الناشئة من المصريين بالداخل والخارج ببطولات شهداء وأبطال الجيش والشرطة المصرية وما قدموه من تضحيات غالية فداء لهذا الوطن أرواحهم وأجسادهم لرفعة شأنه، كما وجهت التحية لأسر الشهداء الحاضرين لما قدمه أبنائهم من تضحيات من أجل حماية الوطن وصون مقدراته وسلامة أراضيه في أصعب الظروف التي مر بها الوطن.

مشاركة أبناء شهداء دفعة 92 حربية

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن صورة الأبطال عند الجيلين الرابع والخامس من المصريين بالخارج أصبحت صور شهدائنا الأبرار، وهو ما نهتم بإبرازه خلال المعسكرات التي ننظمها لأبنائنا بالخارج والتي نعرفهم خلالها بقصص وبطولات رجال ضحوا لأجل مصر، معلنة أن المعسكر المقبل الذي سيعقد أغسطس المقبل بمدينة شرم الشيخ، سيشهد مشاركة أبناء شهداء دفعة 92 حربية من سن 6 إلى 12 عامًا.