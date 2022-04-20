كيف تقضي إجازة عيد الفطر بدمياط؟.. الامتحانات تربك حسابات الأهالي

مع حلول عيد الفطر والعطلة الرسمية والإجازات، يبحث المواطنون عن أفضل وأرخص الأماكن السياحية لقضاء رحلة سعيدة بأقل التكاليف، إذ يتبادر إلى الأذهان، كيف أقضي إجازة عيد الفطر بأقل تكلفة، لكن جاءت امتحانات نهاية العام الدراسي، لتربك حسابات أهالي محافظة دمياط، وهو ما يضطر المواطنين لقضاء الإجازة بمتنزهات المحافظة، وتأجيل الرحلات السياحية لشرم الشيخ والغردقة.

الامتحانات تربك إجازة عيد الفطر

تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي يوم 7 مايو، وهو ما يضطر الأسر الدمياطية لاقتصار إجازة عيد الفطر على يومين أو ثلاثة، خاصة أن أغلب الأسر يوجد بينها طالبًا بمرحلة دراسية.

وتمتاز محافظة دمياط في احتفالاتها بإجازة عيد الفطر عن احتفالات باقي محافظات الجمهورية، فمن المعروف أن عيد الفطر له وضع خاص لدى الدمايطة لا تجده في أي مكان آخر، فالطبيعة المهنية لأهالي دمياط، جعلت من إجازة الأعياد شئ مقدس بالنسبه للدمايطة عامة، وهو ما يدعو كل زائر لمحافظة دمياط في الأيام التي تلي العيد مباشرة، إلى التعجب والاستغراب، مما يشهده في تلك المدينة، فالهدوء التام يسود مختلف دمياط، فلا صوت يعلو فوق صوت الراحة والمتعة والاستجمام على شواطئ البحر والنيل، بعد عام كامل من العمل وضجيج الماكينات والمعدات الكهربائية.

إجازة العيد أسبوعين

وجرت العادة منذ سنوات بعيدة أن تكون إجازة عيد الفطر أسبوعين كاملين بمناسبة عيد الفطر وتسمى تلك الإجازة المباركة أي أن الدمايطة يحصلون على راحة سلبية لمدة أسبوعين للاستعداد للعودة إلى العمل مرة أخرى في باقي العام.

وتأتي إجازة عيد الفطر مختلفة فيسبقها عيد شم النسيم الذي يأتي قبيل العيد بأيام قليلة ما يجعله فرصة للتنزه في العيد والخروج لتناول الفسيخ فى الحدائق والمتنزهات.

منتزهات وشواطئ رأس البر ودمياط الجديدة

وقال علي كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ورئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا ومدن القناة، أن محافظة دمياط بوجود إثنين من المصايف أولها رأس البر وثانيها دمياط الجديدة، وتضم المدينتان، فنادق ومنتجعات سياحية رائعة، وتقدم أسعار مناسبة تتراوح بين 500 و3000 جنيه في الليلة، بجانب عشش وفيلات ووحدات للإيجار تتراوح أسعارها بين 200 و3 آلاف جنيه بحسب قربها من شاطئ البحر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن، أنه يتوقع أن تصل نسبة الإشغال خلال إجازة عيد الفطر إلى أكثر من 75% بعد عامين من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال أزمة كورونا ومنها التباعد، وتشغيل نسب معينة لتخفيف الزحام.

حدائق عامة بسعر رمزى للدخول

كما توجد حدائق عامة بسعر رمزي للدخول من جنيها واحدا إلى ثلاثة جنيهات، تتمتع بمساحات خضراء وألعاب أطفال مجانية وكذلك ملاهي برسوم دخول، وهما حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط والحديقة المركزية بدمياط الجديدة، فضلًا عن عدة حدائق عامة مجانية برأس البر.