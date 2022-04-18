بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي بني سويف»

أصيب سائق وعاملان، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص شمال نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرق بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بحري نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم زين العابدين محمد، 40 سنة، عامل، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجروح وسحجات بأنحاء مختلفة من الجسم، وأحمد عبد الرحمن مصطفى، 40 سنة، سائق، مصاب باشتباه كسر بالعموم الفقري وجروح وسحجات بأماكن مختلفة من الجسم، وجمال محمود عبدالعال، 45 سنة، عامل، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفي بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ شؤونها لبيان سبب الحادث.