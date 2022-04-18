8 نصائح للحفاظ على الهاتف من الاختراق وحمايته من التجسس وسرقة البيانات

يستخدم كثير من مخترقي الهواتف برامج تجسس لا يمكن اكتشافها لاختراق الهاتف وسرقة الهواتف والبيانات، ما يدفع كثيرون للبحبث عن طرق لتأمين هواتفهم من السرقة او الاختراق.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إن هناك عدة نصائح يمكن أن يستخدمها الأشخاص لحماية هواتفهم من الاختراق أو سرقة بيناتهم، والتي تتمثل في 8 نصائح والتي تعد طريقة سهلة للحفاظ على أمان معلومات هاتفك ومعلوماتك الشخصية.

طرق لحماية جهازك من محاولات الاختراق

وأضاف الموقع أن الهواتف الذكية هي أحد الأجهزة التي يستخدمها الناس كثيرًا لتخزين المعلومات سواء الشخصية أو العملية، لذلك يجب الحفاظ على أمان جهازك في جميع الأوقات.

وأشار الموقع إلى أن الخطوة الأولى والأكثر أهمية للحفاظ على أمان هاتفك هي إضافة رقم تعريف شخصي أو رمز أمان، حيث ستمنع هذه الخطوة أي شخص من فتح هاتفك ببساطة، حيث يوصى أيضًا بإنشاء رقم سري معقد وغير شائع أو سهل.

يجب تجنب التطبيقات المجهولة

ولفتت إلى أن إحدى الطرق للحفاظ على الهواتف محمية هي عدم تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة، حيث يمكن أن يؤدي تنزيل التطبيقات من مصادر خارجية غامضة إلى تثبيت برامج ضارة غير معروفة، ويجب على مستخدمي iPhone عدم تنزيل التطبيقات خارج منصة التنزيل الخاصة لمنع حدوث ذلك.

وإذا كان لديك هاتف أندرويد، فإن متجر Google Play يحتوي على ميزة تسمى Google Play Protect والتي تقوم بمسح التطبيقات داخل متجرها للتأكد من أنها آمنة لتنزيلها.

وأوضح الموقع أن هناك طريق أخرى للحفاظ على حماية جهازك وهي التأكد من تحديثه، وقد يؤدي تأخير تحديث هاتفك إلى تعريضه لخطر الاختراق المحتمل، يمكن أن تحتوي تحديثات الهاتف التي تتلقاها على أحدث إجراءات الأمان لضمان حماية جهازك، وهذه التحديثات ضرورية للتطبيقات أيضًا، وتحتوي تحديثات التطبيق عادةً على إجراءات أمان محسّنة أيضًا.

إنشاء شبكة آمنة باستخدام VPN

ومن الأفضل أن يكون لديك شبكة افتراضية خاصة VPN عند استخدام الشبكات العامة، وهذه تساعد في إنشاء شبكة آمنة لجهازك عند استخدام شبكات WIFI أخرى، ويمكن أن يساعد تثبيت المصادقة ذات العاملين أيضًا في الحفاظ على أمان حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، ومن الجيد أيضًا تثبيت برنامج مكافحة البرامج الضارة وتمكين العثور على جهازي في حالة فقد هاتفك في أي وقت.

كما أن مراجعة أذونات التطبيق على هاتفك ضرورة لمعرفة التطبيقات التي تأخذ بياناتك، ففي بعض الأحيان ، يمكن للتطبيقات أخذ بياناتك دون طلب الإذن ، لذا فهذه هي أفضل طريقة لمعرفة البيانات التي تتم مشاركتها.