بالأسماء.. مصرع وإصابة 16 في تصادم «ميكروباصين» وسيارة ملاكي بالإسكندرية

لقي شاب مصرعه وأصيب 15 آخرون، إثر تصادم سيارتي ميكروباص مع سيارة ملاكي أمام الموقف الجديد في اتجاه محرم بك وسط الإسكندرية، ونُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج وإزالة آثار الحادث عن الطريق.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، فجر اليوم الاثنين، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك وسط الإسكندرية يفيد بتصادم 3 سيارات أمام الموقف الجديد.

تفاصيل حادث تصادم الموقف الجديد بالإسكندرية

وانتقل وضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي، مع سيارتي ميكروباص، حيث أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصا، وتوفى منهم شاب في المسشفي إثر نقله، ويدعي مهند محمد محمد سعيد، 18 سنة، ويسكن في منطقة سيدي جابر إصيب بكسور متعدده ونزيف داخلي بالبطن والمخ وكدمات وسحجات، حيث لقي مصرعه فور وصوله المستشفى.

أسماء مصابي حادث تصادم الموقف الجديد بالإسكندرية

وحصلت «الوطن» على اسماء المصابين في الحادث، وهم:

- إسلام رمضان محمد، 28 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكدمات بالوجه وعوارض ارتجاج.

- زياد مصطفي جابر، 19 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكسر بالحوض والضلوع وسحجات.

- علي محمد محمد، 19 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكسر بعظام الوجه وعوارض ارتجاج وكدمات متفرقة.

- محمود محمد حسين، 19 سنة، من الإسكندرية، مصاب بعوارض ارتجاج.

- أيمن سعيد عباس، 24 سنة، من سوهاج، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

- ماهيتاب عادل عبد الله، 24 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكسر بالكتف الأيسر والساق اليسرى.

- وليد لملوم عبد الهادي، 46 سنة، من دمياط، كسر بالساقين والفخذ الأيسر.

- مسعد لملوم عبد الهادي، 40 سنة، من دمياط، مصاب بكدمات وسحجات.

- محمد محمود عبد الفتاح، 25 سنة، من كفر الشيخ، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

- أحمد عبد اللطيف فتح الله، 30 سنة، من كفر الشيخ، مصاب بجرح عرضي بالعين اليمنى.

- ناصر لملوم عبد الهادي، 47 سنة، من دمياط، مصاب بكسر بالقدم اليمنى.

- محمد محمود كامل، 25 سنة، من دمياط، مصاب بكسر بالساقين.

- البرنس محمد أحمد، 32 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكسر بالساق اليمنى.

- فارس محمد السيد علي، 18 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكسر بالساق اليسرى.

- أدهم وليد إبراهيم، 19 سنة، من سموحة، مصاب بكدمات وسحجات.