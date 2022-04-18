إنشاء محطه معالجة صرف صحي بديرب نجم بتكلفة 157 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، معدلات أداء مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم، والمُقامة بطاقة تصميمية 10 ألف م3/ يوم وبتكلفة 157 مليون و338 ألف جنيه، لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بـ12 مليار جنيه

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و407 ملايين جنيه، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع، إضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمه قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

محافظ الشرقية يتفقد شادر لبيع الخضروات

في سياق آخر، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقديه بمركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي صحي للمواطنين، وكذلك الوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لهم في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وخلال جولته بشوارع المدينة كلف المحافظ رئيس المدينة بإعادة رصف ورفع كفاءة شارع ترعة مصطفى أفندي تنفيذا لخطة المحافظة لإعادة الوجه والجمالي والحضاري لشوارع مدينة منيا القمح.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أحد شوادر بيع الخضروات للتأكد من جوده المنتجات المعروضة وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المبالغة أو المغالاة في الأسعار، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية رادعة.