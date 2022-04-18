السجن 9 أشهر لطفل بالغربية.. صدم قاضيا أثناء قيادة «توك توك»

قررت محكمة مستأنف الطفل في طنطا حبس سائق «توك توك»، 9 أشهر، بتهمة صدم قاض حال عبوره الطريق بكورنيش ترعة القاصد التابع لحي ثان طنطا في محافظة الغربية، وإصابته بإصابات خطيرة، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الطعن على الحكم

كانت هيئة المحكمة قبلت الطعن المقدم من دفاع المتهم على حكم محكمة الطفل بطنطا بالسجن عام، وقررت إعادة المحاكمة وبعد تداول القضية، قررت اليوم الحكم على المتهم بالسجن المتهم 9 أشهر.

أحداث الواقعة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يتضمن وصول أحد القضاة إلى مستشفى الجامعي بطنطا مصابا بكسر في الجمحمة ونزيف بالمخ وبه عدة إصابات بالجسم والعظام وحالته سيئة.

وتبين من تحريات اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية، والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا، أن المصاب كان في طريقه إلى مقابله عدد من أصدقائه، ونزل من سيارته وحال عبوره طريق الكورنيش صدمه «توك توك» كان يسير في الاتجاه المعاكس بسرعة جنونية وفر قائد المركبة هاربا.

وبتكثيف جهود الأجهزة الأمنية، وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه طفل عمره 16 عاما، وتمكنت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا من ضبطه والمركبة البخارية الخاصة به.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية إلى محكمة الطفل بطنطا، والتي قررت بعد تداول القضية حبسه لمدة عام، وقدم دفاع المتهم طعنا على الحكم أمام محكمة مستأنف الطفل بطنطا، وقررت إعادة المحاكمة وحبس المتهم 9 أشهر.