عاجل.. تفحم أسرة من 4 أشخاص في حريقة شقة بمدينة نصر

شب حريق هائل في شقة سكنية منذ قليل في منطقة مدينة نصر، أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة «الأب والأم وطفلين»، بعد فشلهم في الهرب من الحريق، الذي أتى على كامل محتويات الشقة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بـ اشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة تابعة لقسم شرطة ثان مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

وسنوافيكم بالتفاصيل.