أيتن عامر: أشجع الأهلي.. والسوشيال ميديا أصبحت وسيلة لـ«الانتقام»

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن كواليس مسلسلها الإذاعي «ابن النادي» من بطولة الفنان محمد هنيدي، الذي يُذاع على الراديو «9090»، مشيرة إلى أنها عملت مع محمد هنيدي في ثلاثة مسلسلات سابقة، ومسلسل «ابن النادي» يعد العمل الرابع معه، مؤكدة أنها كانت تقضي وقتًا لطيفًا جدًا أثناء تسجيل حلقات المسلسل، كونها تُحب العمل الإذاعي بشكل كبير، لأنها تراه من أصعب الأدوار التي من الممكن أن يؤديها أي فنان.

أيتن: رمضان هذا العام مختلف كثيرًا عن الأعوام السابقة

وعن ميولها الرياضية، ذكرت «عامر»، خلال استضافتها في برنامج «زي كل سنة»، مع الإذاعي رامي الحلواني، على راديو «9090»، أنها من مشجعي النادي الأهلي، كما ذكرت أن رمضان هذا العام مختلف كثيرًا عن الأعوام السابقة: «من 15 أو 20 سنة مكنتش بقف في المطبخ، أنا دلوقتي في رمضان اللي بعمل كل حاجة في الفطار بنفسي، من أول الشوربة والخشاف لحد القطايف والكنافة».

وعن الوجبة التي تبدع في طبخها، ذكرت الفنانة أيتن عامر، أن والدتها عندما تعلم أنها إجازه في رمضان وستكون في المنزل، تقوم بإخراج اللحمة المفرومة والمكرونة وتقوم بسلقها من أجل أن تقوم أيتن بالاستيقاظ من النوم وعمل البشاميل، «بيحبوا يأكلوها من إيدي باستمرار»، موضحة أنها كانت دائما تحب مشاهدة مسلسل بكار على الإفطار وكذلك فوازير نيللي وشريهان.

أيتن: رمضان ديما بالنسبة لي لمة العائلة والصحاب

وتابعت: « دائما بقول نيللي وشيريهان قفلوا باب الفوازير وراهم ومشيوا، رمضان ديما بالنسبة لي لمة العائلة والصحاب، أول يوم كعائلة كلنا مع بعض، لازم يبقى فيه يوم للصحاب، أهم حاجة الأهل والصحاب، السوشيال ميديا مش بجاحة لكن وسيلة للبعض للانتقام، بقيت بشوفها كده مؤخرًا».