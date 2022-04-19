«الملا»: عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بلغ 440 ألف سيارة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع القومي للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات فى إطار المبادرة الرئاسية يشهد توسعاً فى أعداد السيارات المحولة ومحطات التموين بالغاز، مشيراً إلى أن هذا المشروع الطموح يتم تنفيذه لصالح المواطن المصري للاستفادة من ثرواته الطبيعية وأنه شهد طفرات في تنفيذ وتشغيل المحطات بفضل الزخم الكبير الذى أحدثته المبادرة الرئاسية للتوسع فيه.

عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بلغ 440 ألف سيارة

وأوضح «الملا»، خلال الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بلغ 440 ألف سيارة حتى الآن، وأن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التي تعود مباشرة على المواطن من هذا المشروع، حيث أن متر الغاز الذي يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، فضلاً عن ارتفاع رقمه الأوكتيني وكونه وقوداً نظيفاً وصديقاً للبيئة.

852 محطة لتموين السيارات بالغاز

واستعرض الاجتماع التطور الذي حدث في توافر محطات تموين الغاز في ظل ارتفاع عدد المحطات إلى 852 محطة حالياً، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعاً.

الجدير بالذكر أن مبيعات الغاز الطبيعي حققت متوسطاً في الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بمتوسط بلغ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021، فيما يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود خلال العام المالي الحالي، بزيادة 48 % على العام الماضي، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزاً حتى الآن.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود ومساعداه المهندس سيد حسين لـ مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز والمهندس محمد خضير لمشروعات توصيل الغاز للمنازل، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتسويق المنتجات البترولية.