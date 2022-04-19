التجارة: «إيجاك» فاز بتمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نجاح المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، في الحصول على تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد حتى مايو 2024، في مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية والجدارة PTP، باعتباره الجهة الأولى والوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي، وأول جهة عربية وأفريقية تحصل على هذا الاعتراف في هذا المجال، مشيرةً إلى أنّ هذا التمديد يسهم في انسياب التدفقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد باعتباره الشريك التجاري الأكبر لمصر.

المجلس الوطني للاعتماد

وقال المهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، إنّ المجلس نجح في الحصول على هذا التمديد بعد اجتيازه زيارة التقييم الميدانية الدورية، التي أجراها فريق خبراء التقييم الخاص بالمنظمة الأوروبية للاعتماد خلال شهر فبراير الماضي لعمل المراجعة للمجلس، وزيارة بعض الجهات التي اعتمدها المجلس لتصدر بعدها موافقة المنظمة على تمديد الاعتراف.

ولفت إلى أنّ المجلس حصل على هذا الاعتراف منذ شهر مايو 2019 حين تم توقيع الاتفاقية ثنائية الأطراف مع المنظمة الأوروبية للاعتماد بعد إشادة فريق التقييم الدولي للمنظمة بمستوى أداء المجلس الفني من خلال الاطلاع على كافة المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس.

وأوضح المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أنّ المجلس نجح في تحقيق هذا الإنجاز دون المساس بعضويته في باقي الجهات الدولية والاقليمية من خلال تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية التي تحقق أهداف المجلس، ولا تتعارض مع السياسات والقواعد الفنية لهذه المنظمات.

اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية

وأكد أنّ المجلس يعد أيضا الجهة الأولى والوحيدة حتى الآن من خارج دول الاتحاد الأوروبي، التي استطاعت الحصول على الاعتراف في مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية، متفوقةً على دول الشرق الأوسط كافة، وهي دول الجوار للاتحاد الأوروبي.

يذكر أنّ المجلس الوطني للاعتماد، نجح خلال عام 2009 في الحصول على الاعتراف الدولى من المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC/IAF، عن طريق توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل والاتفاقية متعددة الأطراف MRA/MLA، واستطاع الحفاظ على الاعتراف الدولى طوال السنوات الماضية، وتمكن من تمديد مجال الاعتراف الدولى ليشمل اعتماد معامل الاختبار والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح شهادات نظم إدارة الجودة ومعامل التحاليل الطبية، وجهات منح شهادات المنتجات وجهات اختبارات الكفاءة الفنية، وجهات منح شهادات الأفراد، وجهات منح شهادات حلال، ومعامل الطب الشرعي ومعامل البنوك الحيوية.

كما تمكن المجلس أيضا من الحصول على الاعتراف الإقليمي من كل من منظمة الاعتماد الأفريقية AFRAC، والجهاز العربي للاعتماد ARAC وتجديده وتمديده.