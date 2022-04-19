عاجل.. مأمور ضرائب ينهي حياته شنقا داخل منزله في أوسيم 

أنهى مأمور ضرائب حياته شنقا في ظروف غامضة داخل منزله في منطقة اوسيم وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقي مأمور مركز شرطة اوسيم بلاغا بالعثور علي موظف مشنوق داخل منزله في دائرة قسم الشرطة وبالانتقال تبين العثور على جثة مصطفي م ب 37 سنه مأمور ضرائب .. وبالفخص تبين العثور علي المتوفي مشنوقا وحول رقبته حبل كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية في الجثة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة والدافع وراءها.