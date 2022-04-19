شيخ الأزهر يحسم الجدل حول واقعة «كشري التحرير»: المواطنة من روح الإسلام

حسم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الجدل الدائر حول تقديم الطعام لغير المسلمين في نهار رمضان وواقعة أحد المطاعم التي رفضت تقديم الطعام لأسرة مسيحية قبل أذان المغرب، وتأتي تصريحات الامام الأكبر لترد على ما قاله الداعية عبد الله رشدي، لمناصرة مطعم رفض تقديم الطعام لأسرة مسيحية قبل موعد إفطار المسلمين في رمضان، وهو ما أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا، لرفض تشدد عبدالله رشدي ورأيه المنافي لسماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين.

الطيب: التضييق على غير المسلمين بدعوى الصيام لا يمت للإسلام بصلة

وأكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن التضييق على غير المسلمين فى مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان بدعوى الصيام «سخف» لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد.

وتساءل فضيلة شيخ الأزهر عن المسلم الذى لا يطيق رؤية زميلة المسيحى فى العمل يأكل أو يشرب أو مشاهدة مواطنين مسيحيين فى المطاعم فى نهار رمضان، كيف يطيق إفطار أطفاله الصغار غير المكلفين فى نهار رمضان؟ أم أنه يُضيق على أطفاله أيضاً ويمنع عنهم الطعام والشراب؟

وشدد الطيب على أنه لا مجال أن يُطلق على المسيحيين أنهم «أهل ذمة»، فهم مواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات، و«المواطنة» تعبر عن روح الإسلام وفلسفته.

وكان «رشدي» علق على واقعة رفض أحد مطاعم الكشري البيع لسيدة مسيحية قبل موعد الإفطار، قائلا: «أي مطعم له مواعيد لفتح الصالة، ومن المعلوم أن التيك أوي لا يتم تناوله داخل المطاعم، ومن الطبيعي أن تحترم سياسات المكان الذي تتواجدُ فيه، وليس من المقبول أن تفرض فكرتَك على سياساتِ المطعم!‏ فقط للتذكير بآداب التعامل في حال ما لو نويتَ أن تزور أحدَ المطاعم. أما منطق: يا تنفذ اللي أنا عايزه يا هقلب عليك الدنيا. فمنطقٌ لا يستعملُه النُّبلاء».

ردود غاضبة على حديث رشدي: «نطاعة وجهل»

ورد بولا ناجي على ما قاله رشدي عبر الفيس بوك: « نطاعة وجهل وفرض سيطرة مش أكتر، الصوم هدفه روحاني وهو قمع الجسد والسيطرة عليه.. ففكرة إن محدش ياكل قدام حد مراعاة لشعوره دي ضد فكرة الصيام أصلا.. مفيش حاجة اسمها مراعاة لمشاعر الصايم.. ياريت يحصل تغيير جذري في عقول الشعب».