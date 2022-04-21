موعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس في محافظة السويس 20 رمضان

مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، يزداد البحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس في محافظة السويس، والموافق 20 رمضان 1443 هجريًا، إذ يرغب الكثيرون في معرفة موعد صلاة الفجر للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يصلوا التهجد طمعًا في الفوز بمغفرة من المولى عز وجل.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس في محافظة السويس

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس في محافظة السويس، والموافق 21 أبريل 2022 سيكون في تمام الساعة 3:45 صباحًا، وهو الموعد المحدد لامتناع المسلون الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب أو الاقتراب من أي مفطرات من شأنها إفساد وإبطال الصوم.

وموعد الإمساك يكون في تمام الساعة 3:35 صباحًا، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة المصرية العامة للسماحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وبالنسبة للصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 رمضان الموافق 21 أبريل

- موعد أذان الفجر عند الساعة 3:45 صباحًا.

- موعد الشروق في الساعة 5:17 صباحًا.

- فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:49 صباحًا.

- موعد أذان العصر في الساعة 3:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الساعة 6:20 مساءً.

- موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:42 مساءً.