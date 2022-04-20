كشف ملابسات العثور على جثة «عجوز» مذبوحة بالغربية.. جريمة بعد الفطار

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة السنطة بالغربية، في كشف ملابسات العثور على جثة امرأة عجوز مقيمة بقرية كفر الحاج داود، مذبوحة داخل منزلها بعد دقائق من الإفطار، وبها 4 طعنات في الجسم.

السيدة في العقد الثامن وتعيش برفقة نجلها

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة السنطة، أن السيدة العجوز في العقد الثامن من عمرها، ولديها 4 أبناء مقيمين خارج القرية، وتعيش برفقة أحد أبنائها، ويدعى «حسان»، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الواقعة حدثت بدافع السرقة بعد الإفطار مباشرة، وبعد خروج نجلها إلى المسجد.

وكشفت التحريات أنَّ 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، حيث عقدوا العزم على سرقة الضحية مستغلين تواجدها بمفردها داخل منزلها عقب الإفطار وخروج ابنها إلى الصلاة، وأثناء تنفيذ الخطة، كشفت أمرهم الضحية، فقرروا التخلص منها خوفا من افتضاح أمرهم، حيث سدد أحد المتهمين عدة طعنات لها وجرح قطعي بالرقبة، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز في العقد الثامن من عمرها، مقيمة قرية كفر الحاج داود التابعة لدائرة المركز، مصابة بجروح وطعنات متفرقة في الجسد وذبح في الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.