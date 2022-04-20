رئيس المجلس الأوروبي: التاريخ لن ينسى جرائم الحرب في أوكرانيا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن التاريخ لن ينسى «جرائم الحرب» التي ارتكبت في أوكرانيا، جاء ذلك خلال تعليقه على مجموعة من الصور التي نشرها عبر حسابها على «تويتر»، تبرز زيارته لبعض المدن في غرب وشرق أوكرانيا، بحسب «سي إن إن».

وكتب ميشيل، في تدوينته: «مثل بوتشا والعديد من المدن الأخرى في أوكرانيا، لن ينسى التاريخ جرائم الحرب التي ارتكبت هنا، لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة».

زيارة غير متوقعة لكييف

كان رئيس المجلس الأوروبي، قد وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير متوقعة للمدينة، فيما تواصل روسيا هجومها في شرق البلاد، خاصة على مدينة ماريوبول، إذ علق ميشيل، في تغريدة مرفقة بصورة له في محطة قطار: «في كييف اليوم.. في قلب أوروبا الحرة والديمقراطية».

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022

أحلك صفحات أوروبا

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم، إن «العدوان الروسي على أوكرانيا، يشبه أحلك الصفحات في تاريخنا الأوروبي»، مضيفا: «أنه من المفجع أن نرى أن شيئًا كهذا يمكن أن يحدث في أوروبا، وأنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على جرائم الحرب».

روسيا تنفي ارتكاب جرائم حرب

نفت روسيا مزاعم ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن قواتها لا تستهدف المدنيين، لكن «سي إن إن» ذكرت أن صحفييها على الأرض في أوكرانيا، شاهدوا أدلة مباشرة على انتهاكات في مواقع متعددة في جميع أنحاء البلاد.