رئيس المجلس الأوروبي: التاريخ لن ينسى جرائم الحرب في أوكرانيا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن التاريخ لن ينسى «جرائم الحرب» التي ارتكبت في أوكرانيا، جاء ذلك خلال تعليقه على مجموعة من الصور التي نشرها عبر حسابها على «تويتر»، تبرز زيارته لبعض المدن في غرب وشرق أوكرانيا، بحسب «سي إن إن».

وكتب ميشيل، في تدوينته: «مثل بوتشا والعديد من المدن الأخرى في أوكرانيا، لن ينسى التاريخ جرائم الحرب التي ارتكبت هنا، لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة».

كان رئيس المجلس الأوروبي، قد وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير متوقعة للمدينة، فيما تواصل روسيا هجومها في شرق البلاد، خاصة على مدينة ماريوبول، إذ علق ميشيل، في تغريدة مرفقة بصورة له في محطة قطار: «في كييف اليوم.. في قلب أوروبا الحرة والديمقراطية».

