تحذير عاجل من دواء «سيفترياكسون» المغشوش بالأسواق.. و4 علامات لكشفه

حذرت هيئة الدواء من دواء «سيفترياكسون» المغشوش المتداول في الأسواق، وأكدت الهيئة أن الدواء المغشوش يسبب الموت، إذ قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن دواء السيفترياكسون المتداول حاليًا في الأسواق مغشوش ويسبب الوفاة، لأنه يتم أخذه في العضل.

وأوضح «عوف» أن المستشفيات تعتمد على هذا الدواء لعلاج العدوى البكتيرية الحادة خصوصًا في الجهاز التنفسي، والمسالك البولية، كما يُستخدم لعلاج المرضى الذين يُعانون من التهاب السحايا «Meningitis» وتسمم الدم «Sepsis»، كما يتم استخدامه بجرعات صغيرة لعلاج داء السيلان «Gonorrhea».

وأفاد رئيس الشعبة العامة للأدوية، أنه ورد إلى الشعبة العديد من الشكاوى بخصوص الدواء، ووجود عبوات مغشوشة منه في الأسواق، وبالفعل تم التحري والتأكد من الشكاوى، وأطلقت هيئة الدواء عدة تحذيرات لمعرفة الأصلي من المغشوش لدواء السيفترياكسون على النحو التالي:

العبوات المغشوشة

- مدون على الوجه الأمامي للعبوة باللغة العربية «+أمبول مذيب 3.5 مل ليدوكايين، وهناك اختلافًا بين شكل الياء الثانية عن العبوة الأصلية».

- تاريخ الإنتاج والانتهاء ورقم الباتش مدونين بدون علامات ترقيم.

- تاريخ والإنتاج والانتهاء ورقم الباتش مطبوعين بخط غير واضح.

- مدون على الوجة الجانبي للعبوة باللغة الإنجليزية بيانات تواصل مع وجود فواصل كبيرة بين كلمة الهاتف والرقم نفسه.

العبوات الأصلية

- مدون على الوجه الأمامي للعبوة باللغة العربية «أفيال + أمبول مذيب 3.5 مل ليدوكايين»

- تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء ورقم التشغيل ورقم الباتش مدونيين وعلامة الترقيم بالشكل التالي:

Bn:046203721

Mfg:08/21

Exp:06/24

- تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء ورقم الباتش مطبوعين بخط واضح.

- مدون على الوجة الجانبي للعبوة باللغة الإنجليزية بيانات تواصل بدون فواصل بين كلمة الهاتف والرقم نفسه «مثل Tel:202».

وطالب الدكتور علي عوف، بتشكيل لجنة من هيئة الدواء وحماية المستهلك والتموين والجهات الرقابية، لمواجهة غش الدواء والضرب بيد من حديد لحماية المواطنين.