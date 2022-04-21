بدء صرف تموين شهر مايو الأحد المقبل تزامنا مع إجازة عيد الفطر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف تموين شهر مايو المقبل في موعده الشهري، والذي يتزامن موعده مع إجازة عيد الفطر المبارك 2022، وذلك طبقا للإجازة الرسمية التي أقرها مجلس الوزراء والتي تبدأ 30 أبريل وتنتهي 5 مايو، وبذلك يتزامن موعد صرف التموين والذي يتم بداية كل شهر ضمن الإجازة الرسمية، حيث إن منافذ صرف التموين مستمرة في العمل دون عطلة.

موعد صرف تموين شهر مايو 2022

ومن المقرر أن تفتح منافذ بقالي التموين أبوابها للمواطنين من أجل صرف التموين لشهر مايو بدء من يوم الأحد المرافق 1 مايو 2022 دون عطلة، وذلك تسهيلا على المواطنين في إتاحة السلع الغذائية والأساسية خلال إجازة عيد الفطر، نظرا لتزايد الاستهلاك السلعي خلال هذا الموسم.

ويستحق صرف السلع التموينية عدد 64 مليون مواطن مدرجا على قاعدة منظومة الدعم التمويني، حيث يحصل كل مواطن على مبلغ 50 جنيها شهريا في صورة دعم سلعي من منافذ البقالين التموينيين أو فروع المجمعات الاستهلاكية.

مواعيد فتح منافذ البقالين لصرف التموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، طوال أيام الشهر صرف التموين الشهري على مدار 12 ساعة يوميا وتحديدا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، فيما تختلف هذه المواعيد عن مواعيد صرف الخبز البلدي المدعم والذي يصرف من المخابز البلدية طوال أيام شهر رمضان الكريم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

تنقية منظومة الدعم التمويني

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعملية ضبط وتنقية لمنظومة الدعم التمويني من أجل حذف غير المستحقين من الدعم ووقف بطاقاتهم التموينية من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية فقط والأكثر استحقاقا للدعم.