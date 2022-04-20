«الوطن» تنشر أسماء الصاعدين لنهائيات المسابقة القومية لمراكز الفنون

أعلنت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية- نتيجة المصعدين للمرحلة النهائية للمسابقة القومية لمراكز الفنون بالمحافظات، في مجال الفنون التشكيلية، التي تقام خلال الفترة من 11 حتى 16 مايو 2022 بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وحصلت «الوطن»، على نسخة من نتائج المصعدين للتصفيات النهائية للمسابقة القومية لـ مراكز الفنون من المحافظات المختلفة، التي جاءت كما يلي:

مديرية أسوان

- زينب حسن محمد- جرافيك.

- أمنية علي عبدالله - تصوير زيتي.

- أحمد ماهر يوسف - تصوير ضوئي.

- عبير رمضان ابوالنجا - تصوير زيتي.

- شهاب الدين محمد عبد الراضي- تصوير زيتي.

مديرية أسيوط

أحمد محمد السيد عباس- تصوير زيتي- أحمد طه محمد علي - تصوير زيتي- اسراء علي سالم - تصوير زيتي- مصطفى علي حسن سيد - تصوير أكريليك- هناء أحمد محمد هريدي - نحت.

مديرية الإسماعيلية

أسماء عبد الغني عطا عطيتو - أشغال فنية- فيروز حماده احمد - تصوير زيتي- محمد ماجد ابراهيم على - تصوير ضوئي.

مديرية الأقصر

بسمة نادي سيد- تصوير زيتي- رباب عبد المنعم الرشيدي - أشغال فنية- زينب محمد سيد - تصوير ضوئي- فاطمة رضوان عبدالرحيم - نحت- نورهان محمد زكي - تصوير ضوئي.

مديرية الدقهلية

بسمة طارق عوض- تصوير زيتي - إيمان محمد رمضان - تصوير زيتي- محمود طارق عبد العظيم - رسم- مهرائيل عيد فوزي - تصوير زيتي- أمجد نبيل عبد اللطيف - تصوير زيتي-

مديرية السويس

شيماء سعد الدين سعيد مسعود- تصوير زيتي- إيمان خالد محمد محسب - تصوير زيتي- محمد جمال نور الدين - تصوير زيتي- سامر مجدي محمد - تصوير ضوئي.

مديرية البحيرة

ابتسام أحمد إبراهيم عبد الباري- تصوير ضوئي- أحمد محمد فؤاد عبد الحميد - نحت- عبد الرحمن منيب حلمي محمود - تصوير ضوئي- علي فهمي الحداد - أشغال فنية- سمير بسيوني محمد النجار - أشعال فنية.

مديرية قنا

إسراء أحمد عبده عبد الله - تصوير زيتي- آلاء طارق عبد الحميد على - تصوير زيتي- راندا عبد الحميد محمد - أشغال فنية- هاجر علي محمد ابراهيم - نحت.

مديرية الفيوم

منار محمود عبد الرازق- رسم - صفاء صادق عطية - أشغال فنية- سهيلة جمال الدين - تصوير ضوئي- هاني خالد مصطفى - تصوير ضوئي.

مديرية المنيا

آلاء مجدي زكي تهامي - أشغال فنية- آية محمد عبد الفتاح محمد - أشغال فنية- كيرلس ابراهيم فايز صادق - أشغال فنية- هبه الله عزت إبراهيم شعراوى - أشغال فنية- نادر ظريف شحات - تصوير زيتي- مريان إبراهيم فايز صادق - تصوير زيتي- مريم ايهاب زغلول يوسف - تصوير ضوئي.

مديرية القاهرة

محمد محمود محمد إسماعيل - تصوير ضوئي- هبه الله إبراهيم أحمد - تصوير جواش.

مديرية الوادي الجديد

أسماء سعد سعيد محمد - كولاج- ابهار أحمد ادم محمد - أشغال فنية.

مديرية بني سويف

شهد عارف عطية - رسم

مديرية كفر الشيخ

إسراء سمير محمد محمد - تصوير زيتي- ندا رضا عبد الحميد - أشغال يدوية- أحمد حماده غراب - نحت.

مديرية الإسكندرية

أحمد سمير أحمد ابراهيم - تصوير ضوئي- إسراء إبراهيم محمد حامد - تصوير زيتي- عبد الحميد أحمد عبد الحميد - تصوير ضوئي- عمر أمجد حسن رأفت - تصوير ضوئي- ميار إيهاب سعد أحمد - تصوير ضوئي.

مديرية الجيزة

ريهام سامي فرج - أشغال فنية.شيرين شريف طه - طباعة فنية.

جدير بالذكر، أنه يتم استقبال المشاركين يوم 11 مايو 2022، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، مع إحضار اللوحة الخاصة بكل مشارك، والتنسيق مع مسؤلي مركز الفنون بالمديرية التابع لها.