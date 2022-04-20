محافظ البحيرة يوجه بفتح معارض مبادرة «العيد فرحتنا» لتوفير الملابس

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية التموين، بسرعه فتح معارض جديدة في كل مركز، ضمن مبادرة «العيد فرحتنا»، لتوفير ملابس العيد بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

العمل بمعارض الملابس والأحذية حتى عيد الفطر

وأوضح محافظ البحيرة أن تلك المعارض لعرض وبيع مختلف أنواع الملابس والأحذية، وكذلك المواد الغذائية، بالأسعار التنافسية التي تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يستمر العمل بتلك المعارض حتى عيد الفطر المبارك.

وأضاف «آمنة» أن المعارض الجديدة ستعمل جنباً إلى جنب مع معارض «أهلاً رمضان»، التى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، في مختلف مدن ومراكز البحيرة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

المجلس التنفيذي يستعرض مبادرة «العيد فرحتنا»

واستعرض المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، في اجتماعه برئاسة المحافظ مؤخرا، مبادرة «العيد فرحتنا»، ووجه بسرعة العمل على فتح معارض جديدة بكل مركز، لعرض وبيع مختلف أنواع الملابس والأحذية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن المواطنين.

كما تأتي تلك التوجيهات في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، والتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، وتحت رعايه وزارة التنمية المحلية.

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، خلال الأيام الماضية، افتتاح ما يقرب من 11 معرض «أهلاً رمضان»، كما تشهد تلك المعارض حملات رقابية مشددة على مدار اليوم، للوقوف على مدى الالتزام بالأسعار والضوابط التي تم وضعها داخل المعرض.