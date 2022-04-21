المشدد 10 سنوات لعامل لسرقته توكتوك من أحد الأشخاص بالحوامدية

عاقبت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانته بسرقة طفل بالإكراه والاستيلاء على «التوكتوك» الخاص به بمنطقة الحوامدية بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف إدوارد ذكي وأمانة سر أحمد فتحي.

المتهم أشهر سلاحا أبيضا في وجه المجني عليه

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7105 لسنة 2021 جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم 5084 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «ذكري. م. ع، 24 عاما، عامل»، في نوفمبر من العام 2021 بدائرة قسم شرطة الحوامدية، بسرقة الطفل المجني عليه «أحمد. ح» وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه حال سيره بالطريق العام بأن استوقفه طالبا اقتياده لواجهة كان يقصدها، وما أن ظفر به حتى أشهر بوجهه سلاحا أبيض «سكين»، وتعدى عليه بالضرب فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على التوك توك والهاتف خاصته.

كما حاز المتهم وأحرز سلاح أبيض «سكين»، وذلك دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.

ساعده فهدده بسكين وسرقه

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أدلى المجني عليه «أحمد. ح، 18 عاما، سائق» أنه أثناء قيادته للدراجة البخارية الخاصة به «التوكتوك» استوقفه المتهم وطلب منه توصيله إلى حيث أراد و بمجرد وصولهما فوجئ به يشهر سلاحا أبيضا «سكين» وهدده إن لم يمتثل له فشل مقاومته وبث الرعب في نفسه وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقته كرها عنه وعزى قصده سرقته بالإكراه.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من قبل قسم شرطة الحوامدية، توصلت إلى صحة حدوث الواقعة على النحو الشاهد به المجني عليه.