ضبط عمال مصنع بالمعادي إثر مشاجرة أدت لمقتل شخص وإصابة 3

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على 5 عمال، بعد حدوث مشاجرة بينهم أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، داخل مصنع بمنطقة المعادي.

قتيل داخل مصنع رخام

بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، تفيد نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصابين داخل مصنع رخام بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل مقتول بعدة طعنات.

مشاجرة بين 6 عمال

وبعمل التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين 6 عمال بسبب خلافات العمل، وتعدوا على بعضهم البعض باستخدام الأسلحة البيضاء والمواسير، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 3 عمال آخرين، وتم ضبط طرفي المشاجرة ونقل الجثة لمشرحة زينهم.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتوللا النيابة العامة التحقيق في الواقعة.