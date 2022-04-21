كيفية توثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري؟.. 4 خطوات بسيطة

في إطار الخدمات المتعددة التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري للمواطنين، تأتي خدمة تسجيل عقود الشقق الإيجار، وذلك من أجل التوثيق وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، طوال الفترة القانونية لعقد الإيجار.

ويجب أن تتضمن بنود العقود تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، كلا لما له ولما عليه، سواء في الخدمات الخاصة بالوحدة السكنية، أو المواعيد الخاصة بدفع القيمة الإيجارية للوحدة، والتزام المستأجر بدفع جميع الفواتير الخاصة بمرافق الوحدة من «غاز، كهرباء، مياه»، منذ الشهر الأول لتوقيع عقد الإيجار واستلام الوحدة رسميا من المالك.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، في إطار الخدمات المتعددة التي تقدمها لمتابعيها وقرائها، بشكل يومي ومتواصل، المستندات والإجراءات المطلوبة من أي مواطن يرغب في تسجيل عقد إيجار وحدته السكنية التي يقيم بها، في مصلحة الشهر العقاري، وذلك وفقا لما أشار إليه الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري.

المستندات المطلوبة لتوثيق عقد إيجار بالشهر العقاري

- يقدّم المستأجر صورة من عقد الإيجار الموقع بينه وبين مالك الوحدة المُستأجرة.

- أصل بطاقة الرقم القومي للمالك والمستأجر، على أن تكون سارية للطرفين.

- يجب حضور كل من المالك والمستأجر إلى مكتب الشهر العقاري، لتوثيق العقد، أو من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي وموثق بالشهر العقاري.

- دفع الرسوم المستحقة لتوثيق العقد بحد أدنى 20 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة لتسجيل ملكية الشقق بالشهر العقاري

- أصل عقد التمليك النهائي للعقار أو للوحدة السكنية.

- تسجل العقود الابتدائية والعرفية للأملاك بشطر أن يكون مر عليها 5 سنوات، وإثبات ذلك بصور إيصالات المرافق الخاصة بالعقار مثل «غاز، كهرباء، مياه».

- في حال عدم تواجد أي عقود ملكية لحيازة الشخص للعقار، يجب أن يكون قد مر على ذلك أكثر من 15 عامًا، ويتم إثبات ذلك بنسخ من إيصالات المرافق من «غاز، كهرباء، مياه»، على أن تكون محددة بتاريخ تلك الفترة.

- تقديم خريطة رقمية من هيئة المساحة موضح بها بيانات العقار.

- أصل السند القانوني لعقد التمليك.

- دفع كل المبالغ المقررة على العقار المذكور.