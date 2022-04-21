الإحصاء تحتفي باليوم العالمي للكتاب.. جسر بين الحاضر والمستقبل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» في 23 أبريل من كل عام، حيث تقام احتفالات في جميع أرجاء العالم تبرز القوة السحرية للكتب، بوصفها حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، وجسرا يربط بين الأجيال وعبر الثقافات، ويعتبر الكتاب أداة قيّمة لتبادل المعارف والتفاهم والانفتاح على الآخرين والعالم، وتتكاتف دور النشر والمكتبات والمعاهد الثقافية وروابط المؤلفين في مختلف أنحاء العالم للترويج للقراءة وصناعة النشر.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويعتبر هذا اليوم للتعبير عن تقديم العالم أجمع للكتاب والمؤلفين وللمساهمات التي لا يمكن إلغاؤها، ولكل الذين مهدوا الطريق للتقدم الاجتماعي والثقافي للإنسانية، حيث شارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للمرة الثانية عشر في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير 2022.

وتأتي المشاركة في إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على نشر الوعي الإحصائي العام لدى مؤسسات الدولة الحكومية منها أو الخاصة، والمجتمع المدني، وصولا للمواطن المصري العادي، والتعريف بأهمية الإحصاءات الرسمية في حياة الشعوب بصفة خاصة، ورسم السياسات التنموية المستقبلية بصفة عامة، تحقيقا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

معرض كتاب الطفل

ومن فعاليات المعرض، إقامة معرض كتاب الطفل، واستحداث جائزة جديدة في معرض الكتاب لأفضل دار نشر عربية بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب وشارك في معرض الكتاب 1063 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، ويشهد المعرض إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ«موسوعة مصر القديمة» لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن.

من أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

- بلغ عدد دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد 1353 مكتبة: 319 عامة، 394 متخصصة، 640 جامعية ومعاهد عام 2020.

- بلغ عدد المترددين «مطالعين / مستعيرين» 3420 ألفا في العام 2020.

- احتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الأكبر في عدد المطالعين / المستعيرين، بـ2.7 مليون مطالع/ مستعير، يليها المكتبات العامة بـ465 ألف مطالع / مستعير لعام 2020.

- بلغ عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة إيداعا قانونيا بدار الكتب والوثائق القومية 12.8 ألف كتاب وكتيب عام 2020.

- بلغ عدد النسخ المطبوعة 64 ألف نسخة عام 2020 «5 نسخ لكل كتاب مؤلف ومترجم».