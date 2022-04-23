موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة السويس 22 رمضان

الهيئة المصرية العامة للمساحة، أعلنت في بيان لها بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة السويس، والموافق 22 من شهر رمضان المبارك 1443 هجريًا، وهو التوقيت الذي عنه المسلمون الصائمون عبر «جوجل» لمعرفة موعد تناول السحور وكذلك موعد الامتناع عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع عندما يرفع أذان الفجر.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة السويس

وحدد البيان الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت في محافظة السويس، في تمام الساعة 3:42 صباحًا، وهذا هو الموعد المحدد لامتناع المسلمون الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب أو ممارسة المفطرات التي من شأنها إفساد وإبطال الصوم.

أما موعد الإمساك فيكون عند الساعة 3:32 صباحًا، وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس بعد تناول السحور والذى يكون بمثابة تنبيهًا للصائمين باقتراب أذان الفجر، فيما يكون موعد السحور ممتدًا حتى موعد أذان الفجر.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 رمضان في محافظة السويس

أما موعد أذان كل صلاة من الصلوات الخمسة على مدار اليوم، فقد جاء حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

- موعد أذان الفجر عند الساعة 3:42 صباحًا.

- موعد الشروق في الساعة 5:15 صباحًا.

- موعد فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:48 صباحًا.

- موعد أذان العصر في الساعة 3:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب يحين عند الساعة 6:22 مساءً.

- موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:44 مساءً.