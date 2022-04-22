بث مباشر.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى المبارك ووقوع إصابات بين الفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، «المسجد الأقصى المبارك»، ماأدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية، الرصاص المغلف بالمطاط.

وكانت قناصة الاحتلال الإسرائيلي، اعتلت الأسطح الأسطح الملاصقة لـ «الأقصى» وأطلقوا الرصاص المطاطي بشكل مباشر تجاه المعتكفين، فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن «الهلال الأحمر» بـ القدس، قوله إن 9 إصابات منها إصابتين خطيرتين خلال مواجهات داخل «الأقصى» في القدس المحتلة.

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة «الفجر العظيم» في باحات الأقصى

وكان آلاف الفلسطينيين، أدوا في وقت سابق من اليوم الجمعة، صلاة «الفجر العظيم» في باحات «المسجد الأقصى المبارك»، ووصل آلاف الرجال والنساء بصحبة الأطفال عبر «باب حطة» بعد تمكنهم من الوصول إلى باحات المسجد.

وانطلقت حملة «الفجر العظيم»، للمرة الأولى، من «المسجد الإبراهيمي» بمدينة الخليل في نوفمبر من العام قبل الماضي 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين له، ومحاولات تهويده، ومن ثم انتقلت إلى «المسجد الأقصى المبارك»، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.

وكان نشطاء وحراسات شبابية دعوا في وقت سابق، الفلسطينيين إلى تلبية وإحياء صلاة فجر الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في «الأقصى» تحت شعار:«إنا باقون»، تزامنًا مع تواصل دعوات المستوطنين لذبح القرابين في المسجد.

الاحتلال يعتقل 3 أشقاء فلسطينيين من شمالي الضفة الغربية المحتلة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، وفجر اليوم الجمعة، 3 أشقاء فلسطينيين، من مدينة «جنين» الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن أسير فلسطيني يدعى «أنس إبراهيم البرغوثي» بعد اعتقال دام لنحو 5 سنوات ونصف داخل سجونها.

واستقبل أهالي «بلدة عابود» في محافظة رام الله والبيرة، البرغوثي، على ترديد شعارات التأييد للمقاومة وحرية الأسرى. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أنس البرغوثي، في 23 فبراير 2017،