تبدأ من 1750 جنيها.. محلات الصاغة تطرح مشغولات العيد وتتوقع انتعاشه

عاودت أسعار الذهب ارتفاعاها بنهاية الأسبوع الجاري بعد انخفاضات دامت يومين متتاليين متتاليين، لتسجيل زيادات بقيمة 6 جنيهات فى الجرام الواحد.

سعر الذهب عالميا ومحليا

وسجل عيار 24 سعر 1246 جنيها في محلات الصاغة اليوم الجمعة بداية تعاملات البورصات العالمية وبيع عيار 21 بسعر 1090.00 جنيه فيما بيع عيار 18 بسعر 934.00 جنيه وبيع الجنيه الذهب بسعر 8720 جنيه .

سجل سعر الأوقية سعر1.953.21 دولار وبيع عيار 24 بسعر 62.79 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 54.94 دولار وعيار 18 بسعر47.09 دولار .

محلات الصاغة تطرح مشغولات عيد الفطر

وقال نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية سابقا لـ«الوطن»، إن ارتفاع أسعارالذهب تسبب في تراجع الاقبال على الشراء وخاصة السبائك التي يقبل عيها المواطنون للادخار حيث شهدت تعاملات محدودة تمثلت في بيع متعاملين سبائك ذهبية من الأحجام المتوسطة.

ولفت إلى أن عدداً كبيراً من التجار يعولون على الأيام التي تسبق عيد الفطر لعودة النشاط، وتحسن مبيعات المشغولات الذهبية لشراء الشبكة، وأشار إلى أن عدد كبير من المحلات قامت بطرح مشغولات عيد الفطر من حلي وأساور وخواتم وخلخال بأسعار تبدأ من 1750جنيه حتى 3500 جنيه لعيار 18 الأكثر اقبالا بالمقارنة بعيار 21 .

تجار الذهب يتوقعون انتعاشه بسبب حفلات الخطوبة والزواج

وقال هاني فكرى رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفر الشيخ، إنه يتوقع أن تتحسن المبيعات، بصرف النظر عن الأسعار، خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب موسم عيد الفطر، الذي يعوّل عليه معظم التجار لتنشيط حركة المبيعات بسبب حفلات الخطوبة والزواج .

وأشار إلى أن بعض المتعاملين يسعون حالياً للاستفادة من الأسعار المرتفعة للمعدن الأصفر، من خلال بيع ما بحوزتهم من سبائك ذهبية، والحصول على سيولة مالية، لشراء مستلزمات العيد ولقضاء الاجازات .