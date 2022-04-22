أوروبا لمواطنيها بسبب حرب أوكرانيا: اركنوا السيارات واعملوا من المنزل

حث الاتحاد الأوروبي مواطنيه على تقليل الاعتماد على السيارات والعمل من المنزل لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي، وفق تقرير لصحيفة جارديان البريطانية، صباح اليوم، وكذلك تقليل استخدام مكيفات الهواء والعمل من المنزل ثلاثة أيام في الأسبوع.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عمدت كثير من الدول الأوروبية إلى فرض حظر على واردات الطاقة الروسية من الغاز والنفط رغم أن الدول الأوروبية تعتمد عليها بشكل كبير.

عوائد الإجراءات التي دعت لها المفوضية الأوروبية ووكالة الطاقة الدولية

وتقول المفوضية الأوروبية إن الإجراءات، التي تم وضعها مع وكالة الطاقة الدولية، ستوفر على الأسر ما يقرب من 500 يورو سنويًا في المتوسط.

كما سيوفر ذلك ما يكفي من النفط لملء 120 ناقلة عملاقة وما يكفي من الغاز الطبيعي لتدفئة ما يقرب من 20 مليون منزل.

وقال الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية، إن الناس في جميع أنحاء أوروبا أظهروا استعدادهم لتقديم التبرعات أو مساعدة اللاجئين مباشرة، ويرغب الكثيرون في فعل المزيد.

وتعاني معظم المنازل أيضًا من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب الحرب، إن استخدام طاقة أقل ليس فقط وسيلة فورية للأوروبيين لخفض فواتيرهم، بل إنه يدعم أوكرانيا أيضًا من خلال تقليل الحاجة إلى النفط والغاز الروسي، وبالتالي المساعدة في تقليل تدفقات الإيرادات التي تمول الغزو.

تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية

وفقًا للخطة، فإن خفض منظم الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية سيوفر نحو 7% من الطاقة المستخدمة للتدفئة، في حين أن إعداد جهاز تدفئة 1C يمكن أن يقلل من كمية الكهرباء المستخدمة بنسبة تصل إلى 10%.

ودعا الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية المواطنين إلى خفض التدفئة في الشتاء واستخدام التكييفات أقل في الصيف واستخدام سيارتهم اقتصاديا أكثر.

كما دعا إلى تقليل سرعتها على الطرق السريعة مع إيقاف مكيف السيارة وترك السيارات في المنزل أيام الأحد في المدن الكبيرة، والمشي أو ركوب الدراجات في الرحلات القصيرة بدلا من القيادة.

كما دعا إلى استخدام وسائل النقل العام، واستخدام القطار بدلا من الطيران.