«حياة كريمة» تدعم مصنع فساتين عرائس مجانا لغير القادرين

بعد أن قطعت مبادرة حياة كريمة شوطا طويلا في توفير احتياجات الإنسان الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن كريم، وتكريم النماذج المضيئة في المجتمع، التي كان لهم عظيم الأثر في تخفيف العبء عن غير القادرين، استكملت طريقها في إدخال السرور على قلوب فتيات مصر بإهدائهن فستان الفرح مجانا.

مبادرة إنسانية لإدخال السرور على قلب غير القادرات

وقالت آمال القلاوي، صاحبة مصنع ماي جوي لتصنيع فساتين العرائس، في حديثها لبرنامج حياة كريمة المذاع على فضائية «DMC» من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، إنها أطلقت مبادرة لتوفير فساتين الزفاف لغير القادرين بسعر مخفض أو مجانا لمن لا يستطيع الدفع، «في ناس كتير مش في مقدرتها إنها تدفع ثمن ايجار الفستان، وسعر بيع الفستان يبدأ من 5 آلاف جنيه والإيجار من 2500 جنيه، والمحتاج مش بيقول إنه محتاج لكم بيطلب تخفيض واننا نراعيه في السر، ومخصصين 3 فساتين شهريا نأجرهم مجانا للحالات غير القادرة».

أغلى فستان مجانا لعروسين في البحيرة

«لو العريس ظروفه صعبة شوية بنقوله إن في مفاجأة في انتظاره وإن الفستان مجانا، والفائدة دعوات الناس، وأكبر إقبال لدينا في فرع البحيرة» هكذا تابعت القلاوي في حديثها عن العائد لها من مبادرتها.

وتابعت: «كان في عريس جاي لنا قبل ماعروسته تيجي بكم يوم وقالنا ان ظروفه المادية لا تسمح وطلب اننا نعرض لهم فساتين سعرها مناسب منعا لإحراجه أمام عروسه، ولما هي وصلت فجأتهم بأغلى فستان عندي وإنه هدية من المحل بدون ما يدفع حاجة».

وقدم برنامج حياة كريمة مبلغا ماليا لشراء عدد من الفساتين وتخصيصها للاستعارة المجانية لغير القادرين، كما أجرى اتصالا هاتفيا بإحدى الفتيات المنتظرات لموعد توافر فستان للإيجار المجاني، كما كرم البرنامج آمال القلاوي صاحبة المصنع ومنحها ميدالية أبطال حياة كريمة؛ تشجيعا وتقديرا لدورها.