«دل تكنولوجيز» تعزز حلول الحوسبة الطرفيه لتجار التجزئة

أعلنت شركة دل تكنولوجيز تطوير حلولها لمساعدة تجار التجزئة على تحقيق المزيد من المكاسب بشكل سريع، وتحسين تجارب العملاء من خلال تعزيز البيانات التي يتم إضافتها إلى مواقع البيع المختلفة.

خدمات التقاط البضائع

من التسوق في المتاجر، إلى خدمات التقاط البضائع من مواقع محددة مسبقا، وحتى في التسوق على الإنترنت بكافة تقنياته، وفي السياسات الشهيرة المتبعة لتجنب الخسارة، طور تجار التجزئة من اعتمادهم على تقنيات «الطرفية» edge technologies؛ لمواكبة متطلبات القطاع وخلق تجارب أفضل للعملاء.

77% من تجار التجزئة يتوفعون زيادة عمليات البيع المتطورة

توصلت دراسة حديثة أجرتها 451 Research، وهي شركة أبحاث ورؤى تحليلية تابعة لمؤسسة (S&P وGlobal Market Intelligence) وبتكليف من دل أن هذا النمو سيستمر، حيث يتوقع 77% من تجار التجزئة زيادة عمليات البيع المتطورة بشكل كبير في العامين المقبلين.ومع ذلك فإنه دون اتباع نهج شامل يمكن أن يؤدي تطبيق تلك التقنيات الجديدة على نطاق جغرافي واسع ومواقع متعددة إلى توليد حلول معقدة وغير مترابطة، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة تكلفة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لبائع التجزئة.

تحليل البيانات عند إنشائها واتخاذ قرارات بشكل أسرع

قال جيل شنيورسون، نائب الرئيس الأول لحلول الحوسبة الطرفية بشركة دل تكنولوجيز: «نساعد تجار التجزئة على دمج هذه التقنيات بسهولة حتى يتمكنوا من تحليل البيانات عند إنشائها واتخاذ قرارات بشكل أسرع وتقديم تجارب إيجابية للمتسوقين والموظفين داخل المتجر».

إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرقمية داخل المتجر

وتجمع الإمكانات الجديدة المقدمة من دل بين التقنيات المتطورة، بحيث يمكن لتجار التجزئة إدارة البنية التحتية وتوسيع نطاقها بسهولة من مراكز البيانات إلى الأجهزة الطرفية، وإطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرقمية داخل المتجر لتقديم تجارب أفضل.

تبسيط البيع بالتجزئة لتحسين التجارب داخل المتجر

يعمل Dell Validated Design for Retail Edge على تبسيط البنية الأساسية الطرفيه للبيع بالتجزئة والتطبيقات في حزمة بنية أساسية واحدة وإدارتها ودعمها بكفاءة، ومن خلال تكامل VMware Edge Compute Stack يوفر الحل لتجار التجزئة إدارة واحدة لتكنولوجيا المعلومات المتطورة عبر جميع مواقع البيع بالتجزئة لتتبع حالة النظام وإنشاء التطبيقات وإدارتها والتوسع بشكل آمن عبر مواقع إضافية.

ومن خلال العمل مع Deep North ومنصة تحليلات الفيديو الذكية الخاصة بها، يمكن للحلول التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تساعد تجار التجزئة على استخدام البيانات لتحسين تجارب التسوق في المتجر مثل تحسين حالة المنتج ، ومنع فقدان المنتج ، وتتبع المخزون، ومساعدة المتسوقين على تجنب الطوابير الطويلة.

مساعدة تجار التجزئة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

قال روهان سانيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Deep North: «نحن متحمسون لأن منصة تحليلات الفيديو في الوقت الفعلي لشركة Deep North تدعم Dell Validated Design for Retail Edge.. نتطلع إلى مساعدة تجار التجزئة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لوضع مسار واضح لتحديد الفرص التي من شأنها خلق تجربة أفضل للعملاء وتحسين عمليات الشراء وزيادة المبيعات».