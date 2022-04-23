تدريب 200 سيدة بالقاهرة علي التفصيل والطباعة والمشغولات الخشبية 

تابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، دورات التدريب التي تم تنفيذها ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والمنفذ في محافظات الفيوم وسوهاج والقاهرة.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ، أشار فيه إلى أنه تم تنفيذاً تكليفكم بمتابعة الدورات التدريبية على مهن الطباعة علي المنسوجات والتفصيل والحياكة والمشغولات الخشبية ، والمستهدف فيها تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها في فتح مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة قامت المديرية بتنفيذ 3 دورات، الأولى في الطباعة علي المنسوجات بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة «الشرابية سابقاً»، حيث تم تدريب 75 متدرباً علي مهنة الطباعة علي المنسوجات وعلى الأواني الفخارية وتم توزيع ما تم طباعته علي المتدربين في ختام التدريب.

دورتان عن تفصيل الملابس وإنتاج مشغولات خشبية

أما الدورة الثانية فكانت علي التفصيل والخياطة وتم تنفيذها بمركز التدريب المهني وشملت 50 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله علي المتدربات في ختام التدريب، والثالثة على مهنة المشغولات الخشبية لـ 75 متدرباً ، مضيفا أن الوزارة وفرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين.

وشملت الدورات 3 ندوات في ريادة الأعمال بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، شملت الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة والحصول علي التراخيص اللازمة لذلك ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.

القوى العاملة: ندعم المرأة في كافة المجالات

ونقل مدير المديرية رسالة وزير القوى العاملة للمتدربات والمتدربين بأن الوزارة تدعم المرأة في كافة المجالات وتقدم لها كل أوجه الدعم اللازمة لتمكينها اقتصاديا ومنها التدريبات علي المهن والحرف التي تناسبها ولها احتياج في سوق العمل.

وأكد مدير المديرية أنه تم تنفيذ تكليفات الوزير بضرورة متابعة الخريجين والخريجات بعد انتهاء التدريب وتوفير فرص عمل لائقة ومساعدتهن لدى كافة الجهات لفتح مشروعات صغيرة لهم وتذليل كافة المعوقات.

وكلف مدير المديرية إدارة التشغيل بالتنسيق مع مكاتب القوى العاملة بتوفير فرص عمل قريبة من محل إقامتهم وموافاة الوزارة بذلك.

أشرف على التدريب ، شريفة محمد علي مدير إدارة المرأة والطفل بالوزارة ، وصفوت محمد محمود مدير مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة، وسهام إبراهيم مدير إدارة شئون المرأة والطفل بمديرية القوى العاملة بالقاهرة ، ووفاء السيد ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.