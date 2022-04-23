انخفاض مبيعات السيارات في دول أوروبا خلال الربع الأول من 2022

خلال الفترات الماضية، انخفضت مبيعات السيارات في أغلب دول العالم بعد أن بدأت تستعيد أوضاعها إثر أزمات كورونا التي لحقت بقطاع السيارات، وأزمة الرقائق الإلكترونية التي طالت جميع الصناعات تقريبا وليست صناعة السيارات فحسب.

تأثير حرب أوكرانيا على صناعة السيارات

وأثّر الغزو الروسي لأوكرانيا منذ بدايته على صناعة السيارات في العالم أجمع بعد غلق المصانع الموجودة في أوكرانيا وفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وبسبب ذلك، انخفض إنتاج السيارات في دول أوروبا ومعظم الدول الأخرى خارج أوروبا، ما ترتب عليه زيادة أسعار السيارات في معظم دول العالم ومنهم أوروبا.

وكان سبب في انخفاض مبيعات السيارات في العالم، حيث أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ACEA عن انخفاض كبير في المبيعات.

انخفاض سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي -20.5٪

في مارس 2022 ، استمرت عمليات تسجيل سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي في الانخفاض -20.5٪، حيث تم بيع 844،187 وحدة. أثرت الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد ، والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، سلبًا على إنتاج السيارات. نتيجة لذلك ، سجلت معظم دول المنطقة انخفاضًا مزدوجًا في المبيعات ، بما في ذلك الأسواق الأربعة الرئيسية: إسبانيا -30.2٪ وإيطاليا -29.7٪ وفرنسا -19.5٪ وألمانيا -17.5٪ .

خلال الربع الأول من عام 2022 ، تراجعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 12.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، حيث بلغت 2،245،976 سيارة ركاب جديدة في المجموع. شهدت جميع أسواق الاتحاد الأوروبي الأربعة انخفاضًا: إيطاليا -24.4٪ وفرنسا -17.3٪ وإسبانيا -11.6٪ وألمانيا 4.6٪.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الانخفاضات اذا استمرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا بهذه الحدة، ما يترتب عليه خسائر إضافية في قطاع السيارات.