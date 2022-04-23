عاجل.. البابا يقصر تلقى التهاني بعيد القيامة على قداس الليلة والاتصالات

نشر بيان بابوي تنويها بخصوص التهنئة بعيد القيامة المجيد وجاء نصه كالآتي:

التهنئة بعيد القيامة

«نسعد ونعتز بمشاركتكم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومراعاة للظروف الصحية الحالية وتقديرًا لصوم شهر رمضان الكريم، يقتصر تلقي تهاني العيد على استقبال المهنئين خلال القداس مساء اليوم السبت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والاتصالات التليفونية، وبرقيات التهنئة. شاكرين محبتكم ومشاعركم الصادقة.. كل عام وحضراتكم بخير وبلادنا وجميع المسؤولين فيها بكل صحة وسلام».

احتفالات الانجيلية بعيد القيامة

يُذكر أن احتفالات الطائفة الانجيلية في مصر بعيد القيامة بدأت اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.