الجمهورية الجديدة| مدينة ناصر منطقة خدمات لوجيستية تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية

حظيت مدينة ناصر، إحدى مدن الجيل الرابع في الجمهورية الجديدة، الواقعة بمنطقة هضبة الغربية، باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فأشملها بدفعة من القرارات للبدء في تنفيذ العديد من المشروعات بها، كي تساهم في حل مشكلة الإسكان والبطالة للشباب بمحافظة أسيوط وخلق فرص عمل بها، وسميت مدينة ناصر نسبة إلى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث تقع في مسقط رأس الزعيم بمحافظة أسيوط.

وتقع مدينة ناصر، علي ارتفاع 170 مترًا عن مستوى سطح الأرض وعلى بعد 25 كيلو مترًا غرب نهر النيل بمدينة أسيوط، بينما تبعد حوالي 28 كيلو مترًا عن مدينة أسيوط الجديدة.

1.2 مليار جنيه تكلفة طريق مدينة ناصر

وجرى إنشاء طريقين إلى مدينة ناصر، وهما الطريق الدائري المؤدي إلى مطار أسيوط الدولي، وطريقًا آخر تم الانتهاء من تنفيذه، يخترق هضبة أسيوط الغربية بطول 22 كيلو مترًا، ويتكون كل منهما من حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر، وتم تنفيذهما من قبل الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بحيث يربطا مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة على الهضبة الغربية على ارتفاع 180 مترًا، بهدف تفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم، كوبري درنكة القديم، مخر السيل ومصرف الزاوية، ويختصرا المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.

بدأ العمل بمدينة ناصر منذ 18 شهرًا وأقيمت على ارتفاع 180 مترًا، وطبقًا للخطة الزمنية المحددة، سيتم الانتهاء من أعمال المشروع وافتتاحه في 30 يونيو المقبل.

3 مليار و657 مليون جنيه استثمارات المدينة

وصلت استثمارات مدينة ناصر إلى حوالي 3 مليارات و657 مليون جنيه وذلك من أجل إنشاء أكبر تجمع سكني لحل مشكلة الشباب بالمحافظة، ويحتوى على جميع الخدمات والمرافق على مساحة 6006.2 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية، وستوعب المجمع العمراني الجديد 400 ألف نسمة ويوفر 90 ألف فرصة عمل جديدة.

22 ألف و245 وحدة سكنية

ويبلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم إنشاءها بمدينة ناصر ما يقرب من حوالي 22 ألف و245 وحدة سكنية ما بين إسكان اجتماعي وإسكان متوسط، وتقدر عدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم الانتهاء منها بنحو 13 ألف و500 وحدة ينفذ منها 6860 وحدة بالمرحلة الأولى، بينما يبلغ عدد وحدات الإسكان المتوسط حوالي 8850 وحدة ينفذ منها 7150 وحدة خلال تلك المرحلة.

منطقة خدمات لوجيستية

تم إنشاء عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة ناصر ومنها جامعة تكنولوجيا ومنطقة جولف ومدن رياضية تشتمل على حمامات لرياضة السباحة وملاعب لكرة القدم والسلة، وجامعات خاصة منها جامعة سفينكس ومدارس يابانية، بالإضافة إلى إنشاء مولات تجارية وأسواق خدمية للمواطنين، وتعتبر المدينة منطقة خدمات لوجيستية إقليمية وتضم بعض المخصصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة.