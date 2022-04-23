«نهلة سليمان».. قصة نجاح في تطوير حرفة التطريز ومنتجاتها «فيديو»

الحكايات الجميلة لا يمكن أن تبدأ بمحض الصدفة؛ فكل حكاية جميلة تحتاج إلى فكرة، وكل رسمة جميلة تحتاج نقطة بداية؛ أول لون أول لضمة خيط، أول غرزة في مفرش، أول حلم يبدأ، وأول جنيه مكسب.

المصممة المصرية نهلة سليمان قصة كبيرة وحكاية جميلة، فمن حلم بسيط ومشروع صغير بدأت بخيوط ضعيفة لبكرة صوف، تحولت على مدار سنوات من التعب والإصرار والشقاء إلى علامة منفردة في عالم التطريز، بتصميماتها التي لا تخطئها عين أبدا، ومازال في الحلم البقية.

محاولات مستمرة للتطوير

وحلت نهلة سليمان ضيفة، على الإعلامي يسري الفخراني، مقدم برنامج «باب رزق» والمذاع على فضائية «DMC»، التي أكدت أنها تحاول تطوير نفسها بشكل مستمر «مينفعش نبقى واقفين في مكاننا».

وعلّمت نهلة إحدى الجمعيات الطريقة التي تصنع بها منتجاتها حيث تعتبر أنّ «زكاة العلم نشره»، كما أنها تطمح إلى أن تستغني بلده عن كل ما هو مستورد، وأن تكتفي بالمنتج المحلي، حيث ترى أنّ الأخير لديه مقومات رائعة تساعده على المنافسة والتطوير واختراق الأسواق العالمية.

كل حاجة في البيت ممكن تكون من المنتجات المصرية

«كل حاجة في البيت ممكن تكون من المنتجات المصرية»، وبهذه الكلمات، عبّرت المصممة المصرية عن ثقتها المطلقة في منتجات بلدها، مثل الستائر، الكليم، الفخار، الأواني الفخارية والخزفية، الأباجورات، مفارش الأسرة، البيّاضات، مفارش السفرة، أدوات المائدة، وغيرها.

وترى أن مصر لديها منتجات محلية بديلة يمكن استخدامها بسعر منافس وجودة عالية، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع.