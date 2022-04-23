«صقر يوم أحد».. كيف ضحى الصحابي طلحة بن عبيد الله بيده دفاعا عن النبي؟

فارس من الأخيار الأطهار، واحد من الخمسة الأوائل الأبرار، وسادس أهل الشورى ومن بين الثمانية السابقين إلى الإسلام والعشرة المبشرين بالجنة، لُقب بالشهيد الحي، كان محاربا شجاعا، كان أسد قريش وصقر الإسلام، هو الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله.

وُلد بن عبيد الله في العام السادس والعشرين قبل الهجرة، وتزوج من أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، ويكنى بـ«أبي محمد»، من جهته، قال الدكتور خالد حسين أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة عين شمس، إنه شبّ في مكة، لكنه تعلّم التجارة في صغره، لذلك كان كثير الرحلات، فكان يرحل إلى الشام واليمن في الرحلة المعروفة بـ"الشتاء والصيف".

الصحابي الجليل فضّل الإقامة في الشا

وأضاف أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة عين شمس، في حواره مع الإعلامي رامي محمد، مقدم برنامج «شباب عصر النبوة»، على القناة الأولى، أن الصحابي الجليل فضّل الإقامة في الشام، وظلّ هناك فترة طويلة، وقال الدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، إنه كان من السابقين إلى الإسلام.

في جميع المشاهد كان طلحة في مقدمة الصفوف، وشهد مع الرسول كل المواقع إلا بدر، وضحى يوم أحد بنفسه، وافتدى راية النبي.

طلحة كان من المقربين للنبي

وأكد الدكتور خالد حسين، أن طلحة كان من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرب زرع فيه حبا كبيرا، وتجلى هذا الحب في غزوة أحد، فقد افتدى النبي بجسده حتى أنّ أبي بكر الصديق، كلما ذُكرت غزوة أحد، كان دائما ما يقول، ذاك يوم كله لطلحة، حيث جُرح وشُلت يده لرد السهام عن النبي، ولُقب بـ«صقر يوم أحد».