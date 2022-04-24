موعد السحور وأذان الفجر يوم الأحد 23 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان فجر اليوم الأحد 24 أبريل 2022، الموافق 23 من شهر رمضان المبارك 1443هجري، بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، وهو التوقيت الذي يبحث عنه على (جوجل ) المسلمون الصائمون، لمعرفة موعد تناول السحور، وكذلك موعد الامتناع عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع، عندما يرفع أذان الفجر، إذ يكون ذلك إيذانا ببدء صوم يوم جديد.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأحد 23 رمضان

وحددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، في بيان لها، موعد رفع أذان فجر اليوم الأحد 23 رمضان 1443 الموافق 24 إبريل 2022، في تمام الساعة 3:41 صباحا، وهذا هو الموعد المحدد لامتناع المسلون الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب، أو ممارسة المفطرات التي من شأنها إفساد وإبطال الصوم، سواء كانت طعاما أوشرابا أو أي ممنوعات أخرى.

ويكون موعد الإمساك وفقاً لذلك، عند الساعة 3:31 وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس، بعد تناول السحور، الذي يكون بمثابة تنبيه للصائمين، باقتراب أذان الفجر، فيما يكون موعد السحور ممتد حتى موعد أذان الفجر.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

أما موعد أذان كل صلاة من الصلوات الخمسة على مدار اليوم، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر عند 3:41 دقيقة، والشروق موعده 5:14 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:48 صباحا، وأذان العصر موعده عند 3:24 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:23 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:45 مساءً.