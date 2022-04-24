6 سيارات سعرها أقل من 200 ألف جنيه.. «لو بتدور على عربية زيرو رخيصة»

ارتفعت أسعار السيارات الحديثة في الأسواق، على خلفية حالة التضخم المالي التي يشهدها العالم حاليا، وأرجع عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، سبب ارتفاع الأسعار إلى الركود الذي شدته عملية البيع والشراء، بسبب الارتفاع في الأسعار بعد الحرب التي اندلعت بين روسيا واوكرانيا، فضلا عن التضخم الموجود منذ فترة على خلفية ظهور فيروس كورونا المستجد في العالم.

أسعار السيارات الحديثة أقل من 200 ألف جنيه

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أنّ أسعار السيارات الحديثة ارتفعت بقيمة تراوحت بين 20 حتى 30 ألف جنيه، متابعا أنّ من يرغب في اقتناء سيارة، يبحث عن أسعار تقل عن 200 ألف جنيه.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات الزيرو التي لا تتجاوز 200 ألف جنيه، وهي كما يلي:

سعر السيارة رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / E1/ قوة المحرك الخاصة بالسيارة 1600 CC، السعر الرسمي المتداول في السوق، 195,000 جنيه.

سعر السيارة شيري أريزو 5 2021

ناقل الحركة الخاصة بالسيارة AT / BASELINE Leather، قوة المحرك الخاصة بالسيارة 1500 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 195,900 جنيه.

سعر السيارة شيفروليه أوبترا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة شيفروليه أوبترا 2021: أتوماتيك، قوة المحرك الخاص بالسيارة 1500 CC، السعر المتداول في سوق السيارات: 197,500 جنيه.

سعر السيارة فيات تيبو 2021 الشكل الجديد

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / pack1، قوة المحرك الخاص بالسيارة 1400 CC، السعر المتداول في سوق السيارات: 197,900 جنيه.

سعر السيارة لادا لارجوس 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فان، قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات، 200,000 جنيه.

سعر السيارة شانجان ألسفن 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / L1، قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1400 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 200,000 جنيه.