هل اليوم إجازة رسمية في مصر؟.. مصدر يوضح جهات العطلات

فوجئ بعض المواطنين الذين يستعدون للذهاب للمصالح والمقار الحكومية، صباح اليوم الأحد، للحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة للمواطنين، بتداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتبار اليوم الأحد 24 إبريل 2022، كإجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي يحتفل به الأخوة الأقباط اليوم، ما دفعهم للتساؤل عبر مواقع البحث الإلكترونية المختلفة: هل اليوم إجازة رسمية في مصر؟.

مصدر حكومي: اليوم إجازة رسمية في البنوك والبورصة فقط

«الوطن» نقلت تساؤلات المواطنين لمصدر حكومي مُطلع، ونفى أن يكون اليوم إجازة رسمية تُعطل فيها المصالح والوزارات والهيئات والجهات الحكومية، موضحاً أن الجهات التي سيُعطل العمل فيها اليوم هي البنوك، بموجب قرار البنك المركزي الذي حدد اليوم الأحد 24 إبريل وغداً الاثنين 25 إبريل كإجازة رسمية بمناسبة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء، وكذلك البورصة التي سيُعطل العمل فيها بنفس الأيام، لتعود للعمل يوم الثلاثاء بشكل طبيعي.

كل المصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي اليوم

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن كل الجهات الحكومية الأخرى تعمل اليوم بشكل طبيعي، ويمكن للمواطن التوجه في مواعيد العمل الرسمية للحصول على الخدمة التي يرغب بها.

ولفت المصدر، إلى أن الإجازات الرسمية هذا الأسبوع حُددت بشكل رسمي بقرارين، الأول صادر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحدد مواعيد إجازة عيدي شم النسيم وعيد تحرير سيناء، للقطاع الحكومي والعام والوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم غد الاثنين 25 إبريل، كما أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، قراراً بأن يكون موعد إجازة تلك المناسبتين لـ القطاع الخاص غداً الاثنين 25 إبريل.

ومن المُقرر، أن يجري تعطيل العمل بالجهات الحكومية غداً، مع اعتبار اليوم إجازة للقطاع الخاص، مع إمكانية تشغيل العامل في القطاع الخاص إذا كانت ظروف العمل تقتضي ذلك، مع إعطائه مثلي أجره.